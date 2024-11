¡La función más espada llegó! Ya son posibles las reacciones en mensajes con emojis desde WhatsApp , algo ya no solo exclusivo en Messenger u otras apps de mensajerías . ¿Cómo lucen y desde cuándo podrá usarse en la app original? Todos los detalles en la siguiente nota.

WhatsApp: ya puedes usar las reacciones con emojis desde la versión Beta / Foto: WABetaInfo

Los emojis que responden mensajes en WhatsApp podrán ser probados por 'bettatesters'; para este primer lanzamiento serán: 'Me gusta', 'Me encanta', 'Sonriente', 'Sorprendido', 'Triste' y 'Gracias', no integrando esta vez el 'emoji de enojo'