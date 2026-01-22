- Hoy:
Este HONOR no solo es BARATO, tiene chip Snapdragon 8, 512GB, carga 100W y cámaras de 200MP con calidad 4K
El Honor 400 Pro se ha convertido en uno de los mejores gama alta que puedes comprar en 2026. Tiene gran potencia, diseño premium y su precio ha bajado demasiado.
Desde hace algunos años, la marca china Honor ha logrado destacarse en el mercado de los smartphones, puesto que muchos de sus teléfonos premium y de gama media destacan por su resistencia extrema, sus cámaras de alta definición y sus precios muy competitivos.
En 2025, la firma china presentó al mundo su nueva familia Honor 400 y el modelo Honor 400 Pro se ha convertido en el gama alta más recomendable que puedes comprar para este 2026, ya que este potente Android no solo ofrece gran resistencia, sino también cámaras con calidad 4K, un potente chip Snapdragon y funciones con IA bastante útiles para la creación de contenido.
PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?
¿Qué tan potente es el HONOR 400 Pro y cuál es su precio para 2026? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones de este moderno equipo, el cual ha bajado su precio considerablemente.
HONOR 400 Pro: ficha técnica completa
La pantalla del HONOR 400 Pro es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, con una resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo de 5000 nits.
¿Qué tan potente es este Honor? Si hablamos de procesador, tenemos el potente Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Honor 400 Pro. Foto: composición/@playfuldroid
Pero, eso no es todo ya que el HONOR 400 Pro tiene un juego de cámaras bastante eficiente: lente de 200MP con OIS, lente Telefoto de 50MP con zoom 3X óptico, un gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Los videos en 4K a 60fps están garantizados y además las fotografías tiene un gran nivel de detalle.
¿Qué precio tiene el HONOR 400 Pro en 2026? Actualmente puedes conseguir este teléfono premium por 2200 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 655 dólares. ¿Vale la pena? Eso lo decidirás tú antes de comprarlo.
