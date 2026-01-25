Galaxy S23 Ultra: ¿vale la pena comprar en 2026 el antiguo teléfono de Samsung con cuádruple cámara de 200MP y calidad 8K?

Según las últimas filtraciones, para la tercera semana de febrero, Samsung lanzará en todos los mercados su nueva serie Galaxy S26, siendo el modelo Galaxy S26 Ultra el modelo más TOP que de momento presentarán para este nuevo año.

Pese a que los fanáticos de Samsung esperan comprar este teléfono, el elevado precio los hace retroceder un poco, ya que se dice que costará entre 1500 a 2000 dólares en sus versiones más avanzadas. Esto ha generado que busquen alternativas igual de potentes pero más baratas y es por ello que el Galaxy S23 Ultra se ha convertido en la alternativa perfecta.

¿Por qué debería o no debería comprar el Galaxy S23 Ultra de Samsung? En primer lugar debes saber que este teléfono es de gama premium y tiene tres años en el mercado. Sin embargo, los equipos e la marca coreana tienen entre 5 a 6 años de actualizaciones por lo que te servirá por mucho tiempo más.

¿Qué hay de sus especificaciones? Pues bien, su pantalla, por ejemplo, es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas, resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, además de una tasa de refresco y protección Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, este teléfono llega con el poderoso Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria, además de una batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de carga inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra. Foto: composición/@BGR_LIMITED

Pero, el atributo más importante de este Galaxy S23 Ultra es su juego de cámaras: lente de 200MP con OIS, lente gran angular 12MP, lente Zoom 10MP 3X, lente Zoom 10MP 10X y selfie de 12MP. No solo podrás tomar fotografías en alta definición, sino también videos en 4K y 8K.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra en 2026? Podrás encontrar este teléfono por 1959 soles, lo que significa que no supera los 588 dólares en el mercado internacional.