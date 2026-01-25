- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Este HONOR es el clon del iPhone 16 Pro Max: tiene cámara de 108MP con IA y cuesta la tercera parte
El Honor 400 Lite no solo se parece a un iPhone, tiene gran rendimiento, cámaras de alta definición, pero su precio ha bajado al mínimo para 2026.
La marca china HONOR se ha convertido en un referente en el mercado de los smartphones, puesto que sus últimos modelos han logrado superar a firmas como Samsung, Xiaomi, Vivo o incluso Apple.
En el 2024, Honor presentó al mundo uno de sus teléfonos más completos y a la vez uno de los más baratos, este es el HONOR 400 Lite, un equipo que si bien se parece demasiado a un iPhone 16 Pro Max, posee algunas características mejor implementadas y además su precio es mucho más reducido que el emblemático equipo de Apple.
PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
El HONOR 400 Lite no es un equipo cualquiera. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, la cual tiene una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 3500 nits.
¿Qué tan potente es este Honor 400 Lite? En este caso tenemos un chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una batería de 5230 mAh con carga de 45W. No es el más potente, pero sí tendrás un desempeño bastante eficiente.
Este es el Honor 400 Lite. Foto: composición/@elestimulo
Las cámaras de este Honor 400 Lite son solo dos, pero son bastante eficientes: 108MP, gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero sí a 1080 pixeles a 30fps. Las fotografías son bastante eficientes tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Honor 400 Lite en 2026? Actualmente podrás comprar este teléfono por solo 1030 soles, lo que significa que su precio no supera los 300 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece? Una excelente alternativa para 2026.
- 1
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
- 2
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?
- 3
Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90