WhatsApp no funcionará en estos celulares Android y iOS desde febrero 2026: conoce la lista negra completa aquí
Como casi todos los meses, Meta revela la lista con los smartphones que, por diversas razones, ya no recibirán soporte técnica y de seguridad para utilizar la aplicación
La tecnología no perdona y lo que ayer nos parecía novedoso, hoy queda obsoleto. Las aplicaciones de mensajería no son ajenas a estos avances, sobre WhatsApp quien se transforma y adapta a los cambios, por lo que en cada actualización hay dispositivos que se quedan atrás y ya no son capaces de soportar las novedades del servicio de Meta y febrero de 2026 no es la excepción.
Es por ello que la compañía estadounidense, recientemente, ha dado a conocer el listado completo de celulares con sistema operativo Android y iOS que desde este mes ya no recibirán soporte de seguridad ni actualizaciones en WhatsApp, por lo que será un riesgo utilizarlo pasada esta fecha.
Pese a que son malas noticias para un grupo específico de usuarios, lo cierto que esta práctica es sumamente habitual en este rubro de la tecnología, pues, en el caso de WhatsApp se trata de integrar nuevas funciones, lo mismo que reforzar los sistemas de seguridad, por lo que muchos equipos con varios años encima ya no pueden soportar por temas tecnológicos o por espacio.
Lista de celulares que ya no podrán utilizar WhatsApp desde febrero 2026
Por ello, toma nota porque estos son los celulares iOS y Android que durante el presente mes de febrero de 2026 ya no podrán utilizar WhatsApp de la forma habitual:
Dejar de contar con soporte de Meta en WhatsApp te hará presa fácil para la ciberdelincuencia.
Samsung
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 Mini
iPhone
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Motorola
- Motorola Moto E primera generación
Huawei
- Huawei Ascend G510
Sony
- Sony Xperia M
HTC
- HTC Desire 500
LG
- LG Optimus L7 II
Es importante tener en cuenta de que, para Android, esta política para todos los smartphones que tengan hasta Android 5.0. Si cuenta con una versión, de momento, aún recibirás soporte para WhatsApp. En cuanto a los iPhone, el sistema operativo que ya no recibirá actualizaciones llegará hasta iOS 15.1.
Por qué mi celular ya no podrá utilizar WhatsApp desde febrero 2026
Las razones son meramente técnica ¿Qué quiere decir esto? que al incorporar nuevas tecnologías a la aplicación, estas demandan más hardware algo que, precisamente, los celulares más antiguos ya no son capaces de soportar, perdiendo la compatibilidad con el servicio.
Qué sucede si mi celular está en la lista negra de WhatsApp
Antes que nada debes verificar si la aplicación en tu celular cuenta con alguna actualización pendiente, si no tienes ninguna, en adelante no recibirás soporte de ningún tipo por parte de Meta. Esto puede parece poco, pero tienen serias consecuencias.
No solo te será difícil utilizar la app al no contar con nuevas actualizaciones, sino que a nivel seguridad, tu celular sería una presa más fácil para la ciberdelincuencia, dejando la puerta abierta para hackers, virus o malwares.
Por ello, si este es tu caso, el consejo más sabio de todo es que adquieras un smartphone más moderno que sean capaces de soportar las nuevas tecnologías de WhatsApp.
