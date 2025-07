¿Se confirmó día no laborable este miércoles 30 de julio por Fiestas Patrias? Esto se sabe, según El Peruano

Para julio de 2025, el calendario oficial del Perú establece dos días de feriado nacional obligatorio: el lunes 28 de julio, Día de la Independencia, y el martes 29, en homenaje a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estos feriados están regulados por el Decreto Legislativo N.º 713.

Además, el miércoles 23 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú, también se establece como feriado no laborable y remunerado para el sector público. Sin embargo, los días jueves 24 y viernes 25 de julio no fueron declarados días no laborables según El Peruano.

Es importante aclarar que el miércoles 30 de julio genera dudas sobre si será feriado adicional o día no laborable, según la información publicada. A continuación, te detallamos los datos y derechos laborales vinculados.

¿Qué días son feriados oficiales en julio 2025?

Según el calendario oficial:

Miércoles 23 de julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú (feriado no laborable y remunerado para el sector público)

: Día de la Fuerza Aérea del Perú (feriado no laborable y remunerado para el sector público) Lunes 28 de julio : Día de la Independencia (feriado obligatorio)

: Día de la Independencia (feriado obligatorio) Martes 29 de julio: Segunda jornada de Fiestas Patrias (feriado obligatorio)

¿Se dará día no laborable el miércoles 30 de julio?

No, no se ha decretado oficialmente como feriado ni como día no laborable el miércoles 30 de julio de 2025. El diario El Peruano confirma que no habrá descanso adicional tras los feriados del 28 y 29.

Aunque existe una ceremonia institucional de Acción de Gracias al Perú que tradicionalmente se realiza el 30 de julio, esta tiene carácter ceremonial y no implica suspensión laboral ni descanso remunerado.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Feriado : día festivo nacional que obliga a descanso con remuneración completa. Trabajar en feriado implica pago triple , salvo que se otorgue descanso compensatorio.

: día festivo nacional que obliga a descanso con remuneración completa. Trabajar en feriado implica , salvo que se otorgue descanso compensatorio. Día no laborable: decretado por el Ejecutivo para el sector público. Debe recuperarse en los 10 días siguientes; en el sector privado es voluntario y sujeto a acuerdo.

¿Cuánto se paga si trabajas en feriado?

Si laboras el 28 o 29 de julio, corresponden tres conceptos:

Remuneración por el día feriado (ya incluida en el salario mensual).

Pago por la jornada trabajada.

Sobretasa del 100% sobre la remuneración del día trabajado.

Este esquema da como resultado un pago total equivalente al triple de la remuneración diaria.

Es importante tener en cuenta que si se otorga descanso posterior ("compensatorio"), el pago sería doble (remuneración del feriado + pago por la jornada).

¿Qué sucede si trabajas en día no laborable?

Como no son días no laborables decretados, en el sector privado corresponde laborar normalmente, sin derecho a compensación adicional. En el sector público algunas entidades podrían autorizar descanso, pero debe recuperarse posteriormente según normativa.