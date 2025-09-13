Día del Shopping 2025: ¿Cuándo será el evento y qué tiendas se unen a los grandes descuentos?

Septiembre se perfila como el mes más esperado para los amantes de las compras en el Perú: llega el Día del Shopping 2025, un evento organizado por la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) que reúne descuentos agresivos, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Se ha convertido en una fecha clave para renovar armario, equipar el hogar o simplemente disfrutar de un fin de semana diferente junto a familia y amigos.

Aunque cada edición trae sorpresas, este año promete superar las expectativas anteriores en variedad, alcance y beneficios para todos los consumidores, tanto en Lima como también en puntos de varias provincias.

¿Cuándo será y cómo funciona?

El Día del Shopping 2025 se realizará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Durante esos dos días, los centros comerciales de todo el país participarán ofreciendo grandes descuentos, ofertas especiales, actividades familiares, entretenimiento y espacios gastronómicos.

La campaña está diseñada para que sea una experiencia integral: compras, ocio y fiesta. No solo se tratará de descuentos, sino de generar espacios con espectáculos, eventos en los malls, promociones especiales y productos para diferentes necesidades: moda, tecnología, hogar, bienestar, etc.

¿Qué tiendas y centros comerciales se suman al Día del Shopping?

Participan marcas nacionales e internacionales encabezando los rubros de moda, ropa deportiva, calzado, tecnología, artículos para el hogar, muebles, bienestar y estilo de vida.

Se sabe que participarán más de 60 centros comerciales en Lima y provincias. Algunos que ya se han mencionado incluyen: Agustino Plaza, Arequipa Center, Balta Shopping, Canadá Shopping, Jockey Plaza, Larcomar, Mall del Sur, Minka, Parque Lambramani, Plaza Lima Sur, Plaza del Sol, Plaza Norte, Plaza San Miguel, y cadenas como Real Plaza, Mall Plaza, Open Plaza, Mall Aventura, entre otros.

¿Cuáles serán los descuentos, expectativas y datos clave?

Los descuentos podrían llegar hasta un 70 % en muchas tiendas, especialmente en productos seleccionados. Se espera que el flujo de visitantes durante estos dos días supere los 4 millones de personas a nivel nacional.

En cuanto a facturación, una proyección indica que las ventas de septiembre podrían alcanzar unos S/ 2,950 millones gracias al impulso que este evento brinda al comercio minorista moderno.

Además, se espera que la afluencia en los centros comerciales crezca, en comparación al año anterior, entre un 7 % a 9 %, dependiendo del mall, ciudad o región.