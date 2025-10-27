0
Calendario oficial 2025 de noviembre: Estos son los feriados y días no laborables del próximo mes

El mes de octubre está por terminar y se vienen nuevos feriados para noviembre 2025. Si piensas en hacer planes, aquí te dejamos el listado completo de días libres.

Daniela Alvarado
Feriados de este mes de noviembre: revisa el calendario
Feriados de este mes de noviembre: revisa el calendario | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El mes de noviembre de 2025 tiene especial relevancia en el calendario laboral y social del Perú, pues incluye una de las celebraciones religiosas más arraigadas en la cultura nacional: el Día de Todos los Santos. Para trabajadores, estudiantes y empleadores, conocer de antemano los feriados y días no laborables es clave para planificar actividades, viajes, eventos familiares o reorganizar jornadas laborales.

De este modo, el penúltimo mes del año se convierte en un punto de referencia para el cierre de trimestre, reorganización de clases, y para quienes aprovechan estos descansos para turismo o familias. A continuación te indicaremos detalles sobre el calendario oficial de feriados de noviembre de 2025 en el Perú, con los días exactos, su naturaleza, y qué se entiende por "feriado" frente a "día no laborable"

Feriado

Noviembre 2025 llega con nuevos feriados para los peruanos / FOTO: Difusión

Feriados oficiales en noviembre de 2025

Según el calendario oficial divulgado por el Gobierno peruano, los días feriados nacionales reconocidos para noviembre de 2025 son los siguientes:

  • Sábado 1 de noviembre de 2025: Día de Todos los Santos. Este día es un feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores tanto del sector público como del privado.
  • No hay otros feriados nacionales adicionales programados para el resto del mes de noviembre. Esto significa que, en este mes, el único descanso obligatorio por feriado es el día 1 de noviembre.

Días no laborables y aclaraciones sobre "puentes"

  • Cabe destacar que un día feriado implica descanso obligatorio y remuneración garantizada para el trabajador que no labora ese día.
  • Un día no laborable puede ser decretado para el sector público o para fines de turismo, y su carácter puede variar: a veces no exige el descanso para el sector privado salvo que la empresa lo decida.
  • Respecto al viernes 31 de octubre de 2025, si bien hubo expectativa de un puente largo con el 1 de noviembre, porque ese año el feriado cae sábado, el calendario oficial no lo incluye como día no laborable nacional.
  • Por tanto, el domingo 2 de noviembre tampoco está comprendido en el feriado nacional.

¿Qué implica para trabajadores, estudiantes y empleadores?

  • Para los trabajadores del sector público y privado: el sábado 1 de noviembre es el día de descanso obligatorio. Si alguien debe laborar ese día, corresponde que reciba el pago doble o mecanismos de compensación según la normativa.
  • Para el sector privado: aunque el feriado aplica, los días previos o posteriores (como el viernes 31 o el domingo 2) pueden ser día laboral habitual salvo que la empresa decida conceder descanso adicional.
  • Para estudiantes y centros educativos: debe considerarse que no habrá clases el sábado 1 (aunque normalmente ese día no hay clases en muchos colegios), y que el lunes y martes posteriores serían días hábiles normales a menos que haya disposición especial a nivel local.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

