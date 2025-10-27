- Hoy:
Calendario oficial 2025 de noviembre: Estos son los feriados y días no laborables del próximo mes
El mes de octubre está por terminar y se vienen nuevos feriados para noviembre 2025. Si piensas en hacer planes, aquí te dejamos el listado completo de días libres.
El mes de noviembre de 2025 tiene especial relevancia en el calendario laboral y social del Perú, pues incluye una de las celebraciones religiosas más arraigadas en la cultura nacional: el Día de Todos los Santos. Para trabajadores, estudiantes y empleadores, conocer de antemano los feriados y días no laborables es clave para planificar actividades, viajes, eventos familiares o reorganizar jornadas laborales.
De este modo, el penúltimo mes del año se convierte en un punto de referencia para el cierre de trimestre, reorganización de clases, y para quienes aprovechan estos descansos para turismo o familias. A continuación te indicaremos detalles sobre el calendario oficial de feriados de noviembre de 2025 en el Perú, con los días exactos, su naturaleza, y qué se entiende por "feriado" frente a "día no laborable"
Noviembre 2025 llega con nuevos feriados para los peruanos / FOTO: Difusión
Feriados oficiales en noviembre de 2025
Según el calendario oficial divulgado por el Gobierno peruano, los días feriados nacionales reconocidos para noviembre de 2025 son los siguientes:
- Sábado 1 de noviembre de 2025: Día de Todos los Santos. Este día es un feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores tanto del sector público como del privado.
- No hay otros feriados nacionales adicionales programados para el resto del mes de noviembre. Esto significa que, en este mes, el único descanso obligatorio por feriado es el día 1 de noviembre.
Días no laborables y aclaraciones sobre "puentes"
- Cabe destacar que un día feriado implica descanso obligatorio y remuneración garantizada para el trabajador que no labora ese día.
- Un día no laborable puede ser decretado para el sector público o para fines de turismo, y su carácter puede variar: a veces no exige el descanso para el sector privado salvo que la empresa lo decida.
- Respecto al viernes 31 de octubre de 2025, si bien hubo expectativa de un puente largo con el 1 de noviembre, porque ese año el feriado cae sábado, el calendario oficial no lo incluye como día no laborable nacional.
- Por tanto, el domingo 2 de noviembre tampoco está comprendido en el feriado nacional.
¿Qué implica para trabajadores, estudiantes y empleadores?
- Para los trabajadores del sector público y privado: el sábado 1 de noviembre es el día de descanso obligatorio. Si alguien debe laborar ese día, corresponde que reciba el pago doble o mecanismos de compensación según la normativa.
- Para el sector privado: aunque el feriado aplica, los días previos o posteriores (como el viernes 31 o el domingo 2) pueden ser día laboral habitual salvo que la empresa decida conceder descanso adicional.
- Para estudiantes y centros educativos: debe considerarse que no habrá clases el sábado 1 (aunque normalmente ese día no hay clases en muchos colegios), y que el lunes y martes posteriores serían días hábiles normales a menos que haya disposición especial a nivel local.
