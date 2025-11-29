Bus donde falleció hincha de Palmeiras y conductor que lo trasladaba estaban inhabilitados de brindar servicio turístico

La muerte del hincha del Palmeiras provocó conmoción en Lima, pocos días antes de la final de la Copa Libertadores 2025. El aficionado brasileño llegó a la capital peruana para acompañar a su equipo en la gran definición. Sin embargo, su entusiasmo terminó en tragedia cuando, en medio de los festejos, viajaba con otros simpatizantes en un bus turístico de "mirabús" por la Costa Verde y falleció.

Esa unidad, y su conductor, operaban sin las habilitaciones requeridas por ley. Ahora, la ATU ha intervenido y aplicó multas, ordenó la retención del vehículo, además dispuso que se envíe como chatarra, cuestionando severamente el incumplimiento normativo que derivó en un deceso.

¿Qué pasó con el hincha de Palmeiras?

El pasado 28 de noviembre, en la tarde, el hincha brasileño, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, viajaba de pie en la parte superior de un mirabús turístico por la Costa Verde, en el distrito de Barranco.

Según testigos, en medio de la celebración, el vehículo pasó bajo un puente peatonal (puente Bajada de los Baños). La víctima no bajó a tiempo y su cabeza impactó contra la estructura del puente. El golpe le provocó la pérdida de estabilidad y terminó cayendo al pavimento.

Fue trasladado de emergencia a la clínica Maison de Santé, en Chorrillos, pero poco después se confirmó su fallecimiento a causa de un traumatismo craneoencefálico grave. Se encontraba en Lima con el propósito de presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, y participaba de las celebraciones previas junto a otros hinchas.

Inhabilitación del bus y del chofer

ATU envía comunicado sobre bus donde falleció hincha de Palmeiras/ FOTO: ATU

La ATU confirmó que el bus, de placa F4T-780 y perteneciente a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., no contaba con la autorización vigente para operar como vehículo de servicio turístico. Además, aunque el conductor tenía brevete, no estaba habilitado para brindar servicios turísticos.

Por ello, la ATU aplicó la infracción TU1 a la empresa (multando con S/ 21,400, equivalente a 4 UIT) y la infracción TU5-b al conductor (S/ 2,675, equivalente al 50 % de una UIT). La unidad será enviada a un depósito de la ATU y está destinada a chatarrización, dado que tiene más de 15 años de antigüedad.

La final de la Copa Libertadores en Lima

La capital peruana se convirtió en epicentro de una verdadera "invasión" de hinchas brasileños con miras a la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo. Muchos de ellos recorrieron distintas zonas de Lima, como la Costa Verde, Barranco o Miraflores, a bordo de buses turísticos, en un ambiente festivo y de celebración colectiva.