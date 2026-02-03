ATU anuncia buena noticia para usuarios del Metropolitano: tiempo de espera se reducirá con nueva obra

El servicio del Metropolitano es uno de los más populares en Lima entre miles de usuarios que a diario se dirigen hacia sus destinos utilizando solo la recarga de su tarjeta, por lo cual se ha convertido en la opción más sencilla de viajar tanto para tramos cortos o largos, pues el sistema hace que las rutas sean mucho más rápidas que la de cualquier transporte público común.

Sin embargo, aunque el trayecto sea algo más sencillo por el uso de carriles exclusivos, lo complejo y abrumante recae en el tiempo de espera que se tiene que tolerar para poder subir a uno de los vehículos, haciendo que todo el recorrido termine siendo pesado para los ciudadanos que a menudo se dirigen a diferentes zonas en los buses.

Frente a esta problemática, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dado a conocer que en busca de soluciones a esta situación, se implementará una mejora operativa que favorecerá a sus pasajeros, para que las "horas punta" ya no sean tan complicadas de sobrellevar.

Metropolitano reducirá tiempos de embarque con nueva obra de la ATU / FOTO: ATU

Acciones que tendrá el Metropolitano

Hasta la fecha se confirmó que dispondrán de tres accesos dentro de la vía exclusiva. Uno estará en la estación Angamos, permitiendo que los buses sin pasajeros puedan girar en "U" y así recoger a más personas reduciendo el tiempo que deben esperar en horas en las que hay más concurrencia. Las unidades ya no tendrán que llegar hasta la estación Plaza de Flores o Estación Central para volver.

Por otro lado, los otros dos retornos operacionales se han programado para localizarse en el tramo norte, uno en la avenida Manuel Scorza, a la altura de la estación Tomás Valle, y otro en el óvalo de las avenidas Universitaria y Metropolitana. Así se optimizará los traslados en dirección al sur.

Para seguir aportando en mejorar la experiencia de los usuarios, se implementarán nuevos embarques intermedios y sin techo en dos estaciones clave de la Vía Expresa de Paseo de la República: Angamos y Canaval y Moreyra. Se ubicarán en los espacios disponibles entre los actuales puntos de embarque, para así agilizar el desembarque de usuarios en horas punta.

¿Cuándo inician obras del Metropolitano?

La entidad de transportes indicó que el plan se comenzará a ejecutar entre marzo y mayo del 2026, pues hasta el momento solo se encuentran en proceso de gestiones respectivas en miras a su realización.