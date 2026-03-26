Municipalidad de El Agustino recuperó espacio e inaugura MEGA OBRA: familias celebran aporte a un entorno seguro

¡La espera terminó! Municipalidad de El Agustino dio la mejor noticia para todos los vecinos y vecinas de la zona, esto después de un arduo trabajo realizado. Se trata de una obra que ya era muy esperada y fue ejecutada en busca de conseguir una mejora para el distrito.

La información de la entidad municipal confirma que los ciudadanos ahora podrán gozar de un ambiente totalmente renovado y construido tras la recuperación del espacio que no se encontraba en buen estado y no reflejaba buena imagen del sector.

Así pues, el alcalde Richard Soria llevó a cabo la inauguración del nuevo Parque Infantil del Asentamiento Humano San Pedro de Ate, el cual está diseñado para fomentar la recreación, integración y bienestar de todos los menores y familias que viven en los alrededores.

Parque municipal es inaugurado en El Agustino

De acuerdo a lo que indica el anuncio en la plataforma de Facebook de la comuna, el parque cuenta con juegos infantiles e iluminación LED, ofreciendo un entorno seguro, iluminado y adecuado para que los más pequeños puedan pasar junto a sus seres queridos.

Asimismo, la publicación en la red social señaló que el regidor del distrito se hizo presente en el evento y dirigió unas palabras a los vecinos, resaltando la importancia de proteger y mantener los espacios públicos como parte fundamental para fortalecer la convivencia y promover entornos ideales para todos.

El proyecto se une a las diferentes acciones que ha estado tomando la gestión de El Agustino, para optimizar la calidad de vida de los vecinos, garantizar servicios básicos y el desarrollo urbano. Este tipo de proyectos incluye pistas, veredas, parques, alumbrado público, áreas recreativas y mucho más.