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¿Sabes cómo votar para las Elecciones 2026? Practica AQUÍ con el simulador interactivo GRATIS y fácil
Este domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 y AQUÍ podrás practicar tu voto para las cinco columnas que contiene la cédula de sufragio.
Quedan pocos días para que todo el Perú tenga una importante cita en las urnas de votación. Este domingo 12 de abril, los ciudadanos participarán en una gran jornada electoral, por lo que muchos se preguntan cómo sufragar, ya que para este año 2026, la cédula contará con cinco columnas.
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Simulador de voto para las Elecciones 2026: link AQUÍ
Los votantes deberán elegir a presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores por región, diputados y Parlamente Andino. Debido a la cantidad de columnas, algunos ciudadanos pueden tener confusiones al momento de votar, por ello te compartimos el enlace de un simulador interactivo gratis de la Agencia Andina.
- Practica tu voto para las Elecciones Generales 2026: dale clic aquí
ONPE: ¿Cómo votar para las Elecciones Generales 2026?
Para votar correctamente en las Elecciones Generales, es importante acudir a tu local de votación con tu DNI físico y ubicar tu mesa asignada. Al momento de sufragar, recibirás una cédula electoral que contiene cinco secciones, y deberás marcar con una cruz o un aspa el símbolo del partido de tu preferencia.
Recuerda que tu voto puede ser nulo si marcas dos o más partidos en una misma columna, si saliste del recuadro o haces garabatos o firmas. En el caso de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, existirá el voto preferencial, para que puedas colocar el número del candidato de tu elección, pero deberás marcar también el partido político para que se considere voto correcto.
Elecciones 2026: ¿Dónde voto? LINK de la ONPE
Para saber dónde votar en las Elecciones Generales 2026, la ONPE ha habilitado su plataforma oficial de consulta en línea. Solo debes ingresar tu número de DNI:
- LINK de la ONPE para saber dónde votas: dale clic aquí
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