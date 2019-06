Argentina vs Venezuela [EN VIVO] Cómo ver gratis el canal TV Pública

TV Pública EN VIVO Argentina vs Venezuela ONLINE Ver Partido de hoy Copa América 2019 por canal América TV Go EN VIVO desde las 2.00 p.m. (hora de Lima) y 4.00 p.m. (hora de Buenos Aires). El segundo partido de los cuartos de final del torneo sudamericano se desarrollará en el Estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Revisa todos los detalles EN DIRECTO y vía INTERNET con los canales, los horarios, los clasificados y todos los goles en video del minuto a minuto por Libero.pe.

El partido entre Argentina vs Venezuela será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Argentina vs. Venezuela; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians. En Venezuela se verá por Venevision y TVes.

Así llega Argentina a los cuartos de final contra Venezuela

Argentina es todo lo contrario. Llegó a Brasil con muchas dudas y afronta los cuartos llena de incertidumbres, empezando por el futuro de Lionel Scaloni, un técnico que tan sólo tiene contrato hasta que concluya la Copa América 2019. Venezuela es un serio rival de cuidado.

En medio de la renovación que precipitó la eliminación del Mundial, con 14 jugadores en su plantilla que no han disputado nunca un gran torneo, Scaloni aún no ha encontrado su equipo ideal en Argentina. Una tarea que parece imposible de descifrar en el balompié de la Albiceleste. El corazón de Lionel Messi a veces no es suficiente, pero hoy ante Venezuela habrá que apelar de toda la experiencia del crack del Barcelona.

Frente a Venezuela sumará su decimotercer once en otros tantos partidos, con el regreso de Germán Pezella a la defensa, desplazando al lateral a Juan Foyth, y la entrada de Marcos Acuña por Giovanni Lo Celso en el centro del campo de Argentina.

Aumentan las dudas también los antecedentes inmediatos. Argentina no pudo derrotar a Venezuela en las anteriores eliminatorias mundialistas (2-2 en Caracas y 1-1 en Buenos Aires) y sucumbió hace tres meses en Madrid, cuando al contragolpe la Vinotinto aguó la fiesta por el regreso de Lionel Messi a su selección (1-3).

Así que, una vez más, el duelo queda pendiente de la respuesta del capitán. Como casi siempre, todo volverá a girar entorno al "10" de Argentina que por el momento no ha dejado en Brasil más que algunos detalles y sus quejas por el estado de los campos de juego.

Messi se siente obligado a ganar la Copa América y sus compañeros a facilitarle la misión. Y con esa presión añadida, Argentina no ha encontrado más que algunos minutos de buen juego contra Qatar.

Así llega Venezuela a los cuartos de final frente a Argentina

Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, resumió en una sola frase todo el significado de los cuartos de final de la Copa América que este viernes, con el Maracaná como escenario, enfrenta a Argentina y su selección la Vinotinto.

Un partido que, por primera vez, no se explica desde la historia -Venezuela nunca ganó a Argentina en Copa América-, ni por el peso de la camiseta, ni, siquiera, por la presencia del mejor en las filas de la Albiceleste.

El análisis previo conduce al momento de cada uno y, de ese, sale ganadora la sorprendente Venezuela, un conjunto con un proceso definido y un objetivo claro; ha puesto la mira en las eliminatorias porque quiere dejar de ser el único equipo sudamericano que no ha jugado nunca un Mundial, pero antes hace una ambiciosa parada en la Copa América.

"Sufrimos una derrota hace tres años, pero también disfrutamos de un empate dos partidos en eliminatorias y haber ganado un amistoso el pasado marzo en Madrid. Pero mañana será diferente no sólo porque se juega por puntos sino porque la realidad de cada selección es muy distante", afirmó el entrenador de Venezuela en conferencia en el Maracaná.

Y en ese trayecto, Venezuela ha logrado sobrevivir con un jugador menos ante Perú, resistir el asedio de Brasil y lograr un importante refuerzo anímico con su sólida victoria contra Bolivia (3-1).

A qué hora juega Argentina vs Venezuela en Cuartos de Final Copa América 2019

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

La jornada de la Copa América 2019 tendrá dos partidos muy interesantes de cara a los cuartos de final.

Partido: Venezuela vs Argentina

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Colombia vs Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Alineaciones y Formaciones Argentina vs Paraguay EN VIVO Copa América

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera (Juan Pablo Añor); Darwin Machís, Jefferson Savarino; Salomón Rondón.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.

Entrendor: Lionel Scaloni.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán, ayudado en las bandas por sus compatriotas Wilmar Navarro y Jhon León. En el VAR estará el peruano Diego Haro.

Partido Argentina vs Venezuela hora peruana Cuartos de Final Copa América vía América TV

Argentina vs. Venezuela se enfrentarán desde las 2.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

