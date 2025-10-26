Real Madrid vs. Barcelona: todas las bajas confirmadas para El Clásico HOY

En la fecha 10 de LaLiga, Real Madrid y Barcelona se volverán a ver las caras en un partido que promete miles de emociones. El Clásico llegan con los merengues en el primer lugar y los culés son la escolta en la segunda posición, respectivamente. Lamentablemente, en ambos equipos se han confirmado graves ausencias que no podrán ser parte de la convocatoria.

El último Clásico que se jugó fue el 11 de mayo de este 2025 en donde el FC Barcelona ganó de local por 4-3 por LaLiga. Mientras que el último partido entre ambos que se realizó en el Santiago Bernabéu, también fue una contundente victoria de los blaugranas por 4-0 con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha.

Real Madrid vs Barcelona se enfrentan por LaLiga 2025/2026.

Bajas confirmadas del Real Madrid

El primero en la lista es el alemán Antonio Rüdiger debido a una lesión muscular que lo llevó a alejarse de las canchas en septiembre. En la época de Ancelotti era un titular habitual, pero con la llegada de Xabi Alonso ha perdido protagonismo.

Rüdiger no será parte del partido.

Tras confirmarse el regreso a la convocatoria de Dani Carvajal, Decano Huijsen y Trent Alexander-Arnold, se anunció que el austriaco David Alaba no será parte del Clásico tras la lesión muscular que sufrió en la visita ante el Getafe que acabó con una ajustada victoria para el Madrid.

Bajas confirmadas del FC Barcelona

Por el lado del FC Barcelona, la lista de lesionados es más grande. Empezando por Marc-André ter Stegen, quien estaría ausente hasta finales de años tras someterse a una operación en la espalda. Asimismo, Joan García, portero que fichó por el club esta temporada, está recuperándose de una operación de rodilla y en su lugar está Wojciech Szczęsny. A ellos se suma Gavi, Dani Olmo y Raphina, quien es duda hasta último momento y podría ser considerado por Hansi Flick.

Barcelona no contará con el delantero polaco.

Finalmente, otra de las grandes ausencias del equipo blaugrana es Robert Lewandowski, que la lesión en el tendón de la corva lo dejará fuera del campo durante las siguientes semanas.