Horacio Calcaterra se confesó en exclusiva con Líbero y habló de la Selección Peruana [VIDEO]

Luego de hacer noticia por su sorpresiva convocatoria, Horacio Calcaterra, el nuevo integrante de la Selección Peruana, conversó en exclusiva con Líbero, para compartir sus sensaciones tras recibir la noticia que tomó de Ricardo Gareca, y el proceso que tuvo que pasar para ser considerado en una nómina ‘bicolor’.

“Cuando llegué (a Perú) era muy joven, tenía una mano atrás y otra adelante. La verdad que ese año (2011) fue durísimo, pero salieron muy bien las cosas y se me dio la oportunidad de jugar en Lima no lo dudé y gracias a Dios todo salió muy bien. Lo de ahora me agarra en una etapa más madura”, sentenció el jugador de Sporting Cristal.

Y es que, Calcaterra reconoce que esta etapa empezó desde que llegó al club ‘rimense’. “Si bien, desde que vine me fue muy bien. Desde que llegué a Cristal, empecé a jugar Copa Libertadores, tuve roce internacional, como que me acerqué un poco más a esto”, expresó.

Pero la noticia de integrar a la selección nacional no fue tan inesperada, pues ‘Calca’ confesó que hace algunas semanas se encontró con Ricardo Gareca en las instalaciones de un restaurante limeño, donde hablaron del tema. “Me comentó que había un grupo de jugadores que había sido observados, pero eso no significaba que me iban a citar”, dijo.

Sin embargo, el exUniversitario aseguró que cuando se nacionalizó solo tuvo la intención de facilitar las contrataciones a Cristal. “Cuando me nacionalicé no pensé en la selección, pensé para jugar en Cristal sin ocupar el cupo”, reveló. Aunque no duda en manifestar que haber sido llamado por el ‘Tigre’ le genera mucha motivación

“Esta es una oportunidad hermosa voy a tratar de agarrar y demostrar que puedo estar, y dejar todo por la camiseta. Quiero ir con todo a estos partidos amistosos y tratar de demostrar que puedo ayudar. Estoy muy agradecido, me llena de orgullo, recibir todos los comentarios, que me feliciten y yo estoy muy feliz espero aprovechar la oportunidad”, manifestó.

En cuanto a la posición que le gustaría ocupar, aseguró que “de mixto; de derecha o de izquierda. Me gusta tratar de moverme, pisar el área y me siento más cómodo”, indicó. Asimismo, se atrevió a analizar al desempeño de la ‘bicolor’ en Rusia 2018, y lo que serán los amistosos en setiembre.

“En el Mundial, Perú jugó de igual a igual con todos. Todos sabemos que Alemania y Holanda que son potencia. De Alemania se un poquito más. A ellos les gusta la posesión van a tratar de dominar al rival. Perú también supo dominar todas las canchas, ojalá que sean partidos lindos”.

Agregó: “Hay varios jugadores peruanos que me gustan, Yoshi, que jugué con él, me gusta mucho la calidad de Cueva, con el 'Orejas' Flores también jugué, hay jugadores que han pegado el salto a otro equipo y eso refleja en la selección”.

Finalmente, Horacio Calcaterra demostró que está compenetrado con los demás integrantes de la ‘blanquirroja’, pues compartió equipo con mucho de ellos. “Abram, Trauco, Advíncula y ‘Yoshi’ me felicitaron y estaban contentos por la convocatoria”, sentenció.