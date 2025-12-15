Ex Alianza Lima busca equipo tras su corto paso por la liga argentina: "Poco probable..."

En varios países de Sudamérica, las ligas ya han llegado a su final y con ello, diversos jugadores están en busca de encontrar un nuevo rumbo en sus carreras. Precisamente un exfutbolista de Alianza Lima se encuentra sin saber cómo afrontará la temporada 2026 tras recibir el llamado para jugar en la selección peruana.

Alianza Lima es uno de los equipos peruanos conocidos por tener una gran facilidad al momento de exportar jugadores a importantes ligas del extranjero. Entre los casos más sonados está el de Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, André Carrillo, entre otros.

Ex Alianza Lima busca equipo tras no triunfar en importante liga

El objetivo de los jugadores nacionales es tratar de triunfar en sus respectivos clubes para llegar a la selección mayor y defender la camiseta del equipo nacional. Esta situación se vuelve más importante cuando se trata de jóvenes promesas.

Se trata de Juan Pablo Goicochea, quien inició su carrera profesional como jugador de Alianza Lima y luego dio el gran salto a Platense. Lamentablemente, no pudo encontrar su lugar como titular en el equipo argentino y tras recibir la convocatoria para jugar el amistoso ante Bolivia, se supo que estará buscando nuevo club.

"Juan Pablo Goicochea arribará hoy al país para unirse a la selección peruana. El delantero, canterano de Alianza Lima, cuenta con ofertas del exterior. Por ello, es poco probable que continúe en Platense la próxima temporada", señaló Gerson Cuba sobre el futuro del joven futbolista.

Juan Pablo Goicochea dejaría Platense para fichar por nuevo equipo.

Juan Pablo Goicochea, a sus 20 años, ha tenido una corta, pero prestigiosa trayectoria. Inició su carrera en Alianza Lima en el 2022 en primera división y en el 2024 fichó por Platense de Argentina. Tras esta experiencia en el extranjero, buscará continuar su carrera lejos de Perú para seguir creciendo futbolísticamente.