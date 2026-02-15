DT de Alianza Atlético dio fuerte calificativo tras empate ante Alianza Lima: "Es un equipo..."

En su búsqueda de conseguir posiciones en competiciones internacionales, el DT de Alianza Atlético resaltó el empate ante el equipo blanquiazul. Alianza Lima necesitaba un triunfo para mantenerse como uno de los líderes del Torneo Apertura, pero la irregularidad de su juego hizo que el marcador no se mueva durante los 90 minutos y por ende, se repartan los puntos al final del partido.

Federico Urciuoli, entrenador de Alianza Atlético, se pronunció tras el empate ante Alianza Lima y sostuvo cuál fue el motivo de haber disputado el partido en el estadio Mansiche. Además, no dudó en referirse al cuadro íntimo como uno de los más importantes dentro del fútbol peruano.

Urciuoli dio calificativo a Alianza Lima tras empate

Con el empate, Alianza Lima sumó 7 puntos en la tabla, mientras que Alianza Atlético suma 4 unidades en el Torneo Apertura y se acerca a los primeros puestos. En ese sentido, el DT del equipo, Federico Urciuoli expresó su máximo respeto hacia su rival y no dudó en destacar su jerarquía.

"Creo que nosotros teníamos la obligación de ganar y, a pesar de que hicimos un trabajo importante desde lo físico, táctica y tuvimos algunas situaciones, somos conscientes que Alianza Lima es un equipo con mucha jerarquía que también tuvo situaciones. El empate lo considero justo. Conforme no porque siempre hay que ir por más, pero creo que fue justo el empate", expresó.

Alianza Lima y Alianza Atlético repartieron puntos en el Mansiche.

Sobre el campo de juego, Urciuoli explicó que el 'Campeones del 36' no está disponible para la competencia. "Es una decisión dirigencial ser locales acá y en la Copa Sudamericana no está habilitado para competir. El estado del campo lo vi relativamente bien, no fue excusa", agregó.

Próximos partidos

En busca de seguir escalando posiciones, la próxima fecha, Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys como locales y no hay margen de error. Por su parte, Alianza Atlético visitará a Cienciano, uno de los equipos más fuertes de la temporada.