Beto Da Silva reveló que fue maltratado por DT italiano: "No entendía la injusticia"

Beto Da Silva reveló una experiencia que le marcó de por vida cuando era jugador de FBC Melgar. Resulta que un entrenador de nacionalidad italiana y argentina que arribó a Arequipa para dirigir al cuadro dominó hizo sufrir al delantero peruano al no darle oportunidades para jugar y mantenerlo en el olvido.

Beto Da Silva reveló maltrato de Pablo de Muner, exDT de Melgar

Estamos hablando de Pablo de Muner, ex técnico italiano que tuvo paso por Melgar. Llegó en reemplazo de Mariano Soso y lo primero que hizo fue borrar del plantel a Beto Da Silva, según relata el campeón de la Copa Libertadores con Gremio en el programa 'Hazme el aguante' de José Carvallo y Diego Penny.

Video: D'ENGANCHE

"Arequipa era una ciudad que nos encantaba, era hermosa. Estuvimos a punto de ser campeones. Mariano Soso me llevó allí en el 2023 y recuerdo que fallé un gol en Alianza que podría habernos dado el título en Matute", expresó inicialmente.

"Entonces, ese año dije que el 2024 lo iba a hacer bien, pelearía el titularato porque ya había firmado dos años, pero Mariano Soso se va y llegó un entrenador (Pablo de Muner) que no contaba conmigo, tendrá sus motivos pero no sabía cuáles fueron. Yo estuve casi dos meses trotando alrededor de la cancha y no me quería ir porque vivíamos muy bien, era una ciudad que me encantaba", continuó.

Estas declaraciones denotan que, a pesar de tener como meta esforzarse para ganarse un puesto en el equipo que dirigía Pablo de Muner, no fue suficiente para el DT italiano y Beto Da Silva no tuvo oportunidades, algo que consideró un maltrato.

"Mi papá jugó en Melgar y quería triunfar ahí. No entendía la injusticia, porque hasta los mismos jugadores me querían un montón, pero nos tocó irnos y ahí fue que me fui a ADT, que nos abrió las puertas. Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días, era insoportable. A veces la gente dice que uno cobra su sueldo y eso no es todo, un futbolista no lo hace por plata, también quiere jugar. Fue un momento duro, no me merecía eso, pero por algo pasan las cosas. Ha sido un proceso", culminó.