¿Gonzalo Lencina, goleador del fútbol colombiano, será fichaje de Universitario?: "Tiene..."

Universitario de Deportes busca a su nuevo goleador en reemplazo de Diego Churín, por lo que se conoció sobre la opción de Gonzalo Lencina. Aquí tienes más detalles sobre su posible llegada al fútbol peruano.

Luis Blancas
Universitario de Deportes tiene como objetivo reforzar su ataque contratando un delantero de categoría para reemplazar a Diego Churín, quien ha sido confirmado que no seguirá en el cuadro merengue para la Liga 1 2026. Es por eso que se ha conocido que Gonzalo Lencina, goleador del fútbol colombiano, estuvo cerca de los merengues. ¿Será él el 9 del tetracampeonato?

Matías Di Benedetto no se guardó nada contra Hernán Barcos tras discusión con Álex Valera en el clásico del Clausura

PUEDES VER: Matías Di Benedetto dio rotundo comentario sobre Barcos por polémica con Valera: "Mal porque..."

¿Gonzalo Lencina, goleador de Deportes Tolima, será fichaje de Universitario?

Según informó el periodista Wilmer Robles, también conocido como Tadokoro, se acercó a los empresarios que trabajan con el golero de la Categoría Primera A, Lencina, para preguntarle si hay un acercamiento con Universitario.

La respuesta de los representantes de Gonzalo Lencina es que solo hubo comunicación para conocer sobre su situación contractual actual en Deportes Tolima, su club actual.

gonzalo lencina

Gonzalo Lencina no fichará por Universitario de Deportes.

"¿Gonzalo Lencina interesa en Universitario de Deportes? Tras comunicación con su entorno empresarial, me informaron que solo tuvo 'sondeos'. El atacante argentino también ha recibido propuestas de otros clubes, pero actualmente tiene contrato con Deportes Tolima por dos años", afirmó.

Lencina, quien ha marcado hasta la actualidad 13 goles en 43 partidos durante su paso por la primera división de Colombia, no tiene oportunidad de llegar al fútbol peruano, ya que maneja un contrato de dos años con Tolima.

Esto significa que Universitario de Deportes buscará a su goleador para la próxima temporada en otra liga o club, con el fin de encontrar un reemplazo para Diego Churín, quien no estuvo a la altura en rendimiento con la escuadra crema.

