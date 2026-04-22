Gregorio Pérez impacta a hinchas al elogiar al nuevo técnico de Universitario: "Solución"

Universitario de Deportes atraviesa un momento de incertidumbre luego de la salida de Javier Rabanal por malos resultados. La directiva decidió destituirlo del cargo tras no haberle agarrado el ritmo al equipo, por lo que anunciaron que Jorge Araujo se hará cargo del equipo de forma interina. En medio de ello, Gregorio Pérez se pronunció y no dudó en destacar al nuevo estratega de los cremas.

Gregorio Pérez impacta al elogiar al nuevo técnico de Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘Mano a Mano’ del canal de YouTube ‘Denganche’, el técnico uruguayo fue consultado por su opinión sobre la designación de Jorge Araujo como DT interino, en medio de los rumores que lo colocan como una alternativa hasta final de la temporada.

En ese sentido, Gregorio Pérez no dudó en recordar cuando coincidió con el popular ‘Coco’ y remarcó que es un entrenador que conoce de primera mano al plantel y tiene un enorme conocimiento sobre lo que significa Universitario. En esa línea, también destacó su capacidad que le ha permitido mantenerse en el club por varios años.

Video: Mano a Mano

"El “Coco” Araujo tiene un conocimiento profundo del club. No solo jugó ahí, sino que hace años que viene trabajando en la 'U'. Conoce el plantel y tiene la impronta de Universitario. Ha demostrado su capacidad, por que sigue en el club", señaló el reconocido estratega.

Del mismo modo, ‘Goyo’ indicó que es la directiva de Universitario ve en Jorge Araujo una posible solución en medio del mal momento que atraviesa el equipo y es posible que se mantenga al mando del plantel si logra conseguir buenos resultados.

"Si le dan la conducción del equipo es porque los que están al frente del club realmente lo ven como una solución para este momento, y por qué no, también para el futuro si obtiene buenos resultados", finalizó.

Jorge Araujo y los partidos que dirigirá con Universitario

El ‘Coco’ Araujo se mantendrá al mando del equipo de Universitario mientras la directiva define al nuevo entrenador. Si bien, Álvaro Barco dejó entrever que puede quedarse por más tiempo, por el momento está confirmado que dirigirá los partidos ante Deportivo Garcilaso y Nacional de Uruguay.