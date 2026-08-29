Universitario le dejó un rotundo mensaje a Ignacio Buse: "Crema desde la cuna"

Ignacio Buse salta de alegría por partida doble: primero porque salió campeón del ATP 250 Winston-Salem que se realizó en Carolina del Norte y segundo porque Universitario de Deportes es líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El tenista peruano es hincha confeso de la 'U', por lo que el club merengue decidió felicitarlo a través de un potente mensaje en sus redes sociales, donde destacó el tremendo logro de nuestro compatriota en una de las disciplinas más populares del mundo.

"¡Y dale Buse! Felicitamos a Ignacio Buse, hincha crema desde la cuna, por convertirse en el tenista más joven en ganar el ATP 250 de Winston-Salem", indicó Universitario de Deportes, homenajeando al también conocido como ‘Nacho’.

Universitario felicitó a Buse.

Recordemos que Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en ganar un torneo ATP sobre cemento desde que lo hizo Jaima Yzaga en 1993, por lo que hizo historia para el deporte en nuestro país.

Asimismo, el club de sus amores, Universitario de Deportes, sorprendió en Cajamarca y derrotó a UTC, por lo que es nuevo líder en solitario de la Liga 1. Esto sin duda alegró al tenista, quien en más de una ocasión aseguró ser aficionado merengue.