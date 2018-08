El 'Tigre' se puso saltón por lesión que sufrió el reemplazo del 'Capitán Futuro'

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Tigre se puso recontra saltón con la lesión de uno de sus pupilos al que pensaba probar en los amistosos en el viejo continente en reemplazo del Capitán Futuro. El DDT en one se comunicó con el pelotero, quien le contó que la yaya que tiene en el tobillo no es de gravedad y que por nada del mundo se perderá el arranque de este nuevo proceso. ¡Y no va a cherrrrr! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

Ese empresario con apellido de un cómico querido que hace poco se fue al cielo se coronó de chistoso. El patín se pelea con tutos en el twitter y cuando lo apagan feo no sabe qué hacer. No le gustó nadita que salga a la luz que ofreció a uno de sus patrocinados a la liga turca, cuando el doc lo filtraron de dicha liga. ¡Veste!

La conductora de un magazin de chismes desmintió al Rei, quien le había contado a sus cercanos que de chibolo tuvo un affaire con ella. Pero la jeba quedó mal parada al admitir que dejó que circulen los rumores que los vinculaban a ambos, pues en esa época no la conocían ni sus propios vecinos. ¡Ala mela!

El Conde que postula en el Llauca anda palteado porque se acercan las eleciones y su nombre no suena ni por error en las encuestas. El man ha foneado a sus más cercanos para ver si lo invitan a uno de los realities que se emiten actualmente y aunque sea sube un par de puntachos en las preferencias. ¡Qué palta!

El Depredador no quiere pasar ni un día más fuera de las canchas por eso buscará que el jefe de Estado lo apoye para salir bien librado en el Tribunal Federal Suizo. El más feliz es el tío, que como anda con roche, necesita subir su popularidad y cree que ayudando al goleador recuperaría simpatías. ¡Hummmm! BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!