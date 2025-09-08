- Hoy:
Este Motorola cubierto de cuero no cuesta más de 200 dólares y tiene pantalla FullHD, chip Snapdragon y 256GB de memoria
No tienes que pagar tanto dinero para comprar este Motorola con rendimiento gamer, cámaras de alta calidad y diseño premium. Es uno de los mejores Android.
Los teléfonos de Motorola están dominando la gama media, puesto que son modelos de gran calidad y bajo precio. Uno de los equipos más emblemáticos de los últimos años es el Motorola G85 5G, un dispositivo con una potencia muy eficiente, que además cuenta con diseño premium.
Por si no lo sabes, el Motorola G85 5G fue lanzado en 2024 y pese a ello tiene una configuración muy impresionante. Además, su precio ha bajado demasiado, por lo que deberás ser rápido si quieres comprar uno. ¿Cuál es su ficha técnica? Aquí los detalles.
Motorola G85 5G: todas sus características
Uno de los atributos más importantes del Motorola G85 5G es su pantalla de tipo plasticOLED o pOLED, la cual es de alta calidad y extrema delgadez. Por si fuera poco, este panel t iene 6.7 pulgadas de diagonal, con unos 120Hz de tasa de refresco, resolución FullHD+ y unos 1600 nits de brollo.
Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola G85 5G llega con el Snapdragon 6s Gen 3, además de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 30W.Este es el Motorola G85 5G. Foto: Motorola
Pese a que este Motorola no está pensado para fotos o videos, lo cierto es que tiene sensores de alta calidad: 50MP, gran angular 8MP y selfie de 32MP. Video en 4K y fotografías de nivel profesional con este equipo.
¿Qué precio tiene el Motorola G85 5G? 877 soles en Perú, lo que al tipo de cambio son unos 250 dólares.
