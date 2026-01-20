Este Xiaomi con pantalla 6.9 pulgadas, cámaras HD y 6000 mAh de batería solo cuesta $100

Si hablamos de Xiaomi, seguramente te viene a la mente "gran calidad y bajo precio". Y es que precisamente desde su llegada al mercado de los smartphones en 2011, la firma asiática se ha sabido ganar el aprecio de sus fans, por el precio y las especificaciones que manejan la mayoria de sus terminales.

Para este 2026, Xiaomi presentó al mundo el Xiaomi 17 Pro Max, el POCO F8 Ultra, el Xiaomi 17 Ultra y todo parece indicar que en semanas llegará su nueva familia Redmi Note 15 SERIES, la cual tendrá cuatro nuevos equipos con grandes prestaciones y precios reducidos.

Sin embargo, si eres un usuario que busca comprar un teléfono muy barato, pero que no sacrifique sus especificaciones, entonces el nuevo Redmi 15c es la mejor propuesta para ti.

¿Qué hace tan especial al Redmi 15c de Xiaomi? Sin duda alguna este teléfono se roba todas las miradas por su increíble precio, ya que no supera los 428 dólares, es decir 100 euros o 120 dólares.

Pero, ¿vale la pena comprar este Xiaomi barato? Su pantalla es una de las más grandes, un panel Dot Drop de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección TUV Rheinland, además d un brillo de 810 nits.

Colores del Redmi 15c de Xiaomi. Foto: Xiaomi

El procesador que incluye este teléfono es el MediaTek Helio G81 Ultra, el cual llega acompañado de 4GB de RAM, 256GB de memoria, expandible con microSD hasta 1TB. Pero, uno de los mejores atributos es su batería de 6000 mAh y carga de 33W por cable.

Si bien las cámaras de este Redmi 15c no son resaltantes, te ofrecen un rendimiento intermedio: cámara de 50MP, lente auxiliar para retrato y selfie de 8MP. Con esta configuración podrás grabar en 1080 pixeles a 30fps y las fotografías con mucha luz son bastante eficientes.

Sin duda el Redmi 15c es na de las mejores versiones y para este año 2026 su precio ha bajado mucho más. Si quieres tenerlo en enero, solo deberás pagar 400 soles, es decir 100 dólares en el mercado global.