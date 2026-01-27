Este OPPO no solo es acuático, tiene pantalla indestructible, batería de 6500 mAh y su precio ha bajado en 2026

Pese a ser una de las marcas chinas más 'jóvenes', la firma asiática Oppo se ha convertido en un referente del mercado de los smartphones y esto se debe a que sus nuevos modelos no solo tienen diseño premium, sino también cámaras con calidad de alta calidad, gracias a su convenio con la firma Hasselblad.

Actualmente, el Oppo Find X8 Ultra es el teléfono que figura en el TOP3 de los celulares con las mejores cámaras del mundo y esto ha generado que muchos busquen los equipos Oppo por su gran calidad.

Por si no lo sabías, Oppo tiene en su catálogo uno de los equipos más resistentes del mundo, el cual no solo tiene una pantalla con alta resitencia, sino también un cuerpo con certificación militar anticaídas y certificación IP68 e IP69. Este es el Oppo A6 Pro 5G, un equipo cuyo precio ha caído demasiado para este 2026.

¿Qué características tiene el Oppo A6 Pro 5G?

La gama media nunca se había lucido tanto con este teléfono premium. Y es que el Oppo A6 Pro 5G es todo lo que buscas en un equipo. ¿No lo crees? Su pantalla es de tpo AMOLED con una diagonal de 6.57 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además e un brillo de 1400 nits y protección anticaídas.

Uno de los atributos más importantes de este Oppo A6 Pro 5G es su potencia para juegos intermedios. En este caso tenemos un chip MediaTek Dimensity 6300, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería amplia de 6500 mAh con carga de 80W por cable y carga inversa para utilizar el equipo como una PowerBank.

Así de resistente es el Oppo A6 Pro 5G. Foto: Oppo.

Si bien este teléfono de Oppo no es el más TOP para fotografías o videos, con su juego de cámras podrás tener resultados moderados. El Oppo A6 Pro llega con lente de 50MP con AF, lente macro de 2MP y selfie de 16MP. Con esta configuración podrás grabar vides en 1080 pixeles a 60fps.

¿Qué tan costoso es el Oppo A6 Pro 5G? Actualmente podrás comprar este teléfono en 2026 por un precio de 1100 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 350 dólares.