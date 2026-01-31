- Hoy:
Es ULTRA delgado y el más POTENTE: el Motorola Edge 70 tiene chip Snapdragon 7 Gen 4, 512GB y doble cámara 4K
Este Motorola no solo soporta agua y carga su batería en 20 minutos. Su panalla pOLE de 6.67'' te ofrece una calidad TOP. Su precio no es elevado en 2026.
Los teléfonos de gama media son los más populares del mercado de los smartphones, puesto que tienen un alto rendimiento como un equipo premium, pero cuesta mucho menos. Para este 2026, Motorola ha presentado uno de sus modelos más TOP, el cual será la mejor compra que hagas por muchos años.
Hoy conocerás todos los detalles del nuevo Motorola Edge 70 5G, un equipo con resistencia extrema, potencia gamer, extrema delgadez y un precio bastante reducido para lo que ofrece. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí los detalles en profundidad.
PUEDES VER: ¿Qué tan potente es el Xiaomi 15T Pro que llega con Dimensity 940+, 12GB de RAM, 512GB y cámaras LEICA 8K?
Motorola Edge 70 5G: ficha técnica completa
El nuevo Motorola Edge 70 es uno de los teléfonos de gama media alta más avanzados. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con resolución Super HD de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass 7i.
La potencia de este Motorola Edge 70 llega con el procesador Snapdragon 7 Gen 4, una RAM de 12GB, 512GB de memoria interna, además de una batería de 4800 mAh con carga de 68W por cable. Sin duda ofrece un rendimiento TOP con todas las aplicaciones.
Este es el Motorola Edge 70. Foto: composición/91mobiles/@91mobiles
Sin embargo, uno de los mejores atributos de este Motorola Edge 70 es su juego de cámaras: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor de luz y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tener una alta resolución con fotografias tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70? Se estima que el precio de este teléfono sería de 900 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 2800 soles. Sin duda una de las mejores opciones por su gran calidad y precio aceptable.
