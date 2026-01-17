- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Sedapal anuncia corte de agua en 3 distritos de Lima este domingo 18 de enero: revisa AQUÍ las zonas y horarios
Los vecinos de 3 distritos limeños, se verán afectados con un nuevo corte de agua que se realizará desde las primeras horas de la mañana de este 18 de enero.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado que tres distritos de Lima se verán perjudicados por un nuevo corte de agua en ciertas zonas, por lo cual los ciudadanos deberán tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes.
Este domingo 18 de enero, la empresa estatal confirmó que las zonas afectadas serán Ate, El Agustino y Santa Anita. La suspensión en los puntos se dará como parte de trabajos programados de mantenimiento en su infraestructura.
Sedapal anunció corte de agua este 18 de enero / FOTO: Facebook
Corte de agua del 18 de enero: distritos y horarios
Santa Anita: aquí Sedapal realizará un corte programado desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., los cuales responden a trabajos de limpieza de reservorio en el sector 172. Las zonas en las que se dará este corte serán las siguientes:
- Urbanización Santa Anita I y II etapa
- La Universidad San Martín de Porres
- Avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.
Ate: el servicio en el distrito será suspendido a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y se dará en el sector 150. Las zonas que cuentan en esta inhabilitación, son estas:
- Asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z
- Las UCV 199, 200 y 200B
- La ampliación de las UCV 230, 231 y 195.
- Los CR-283 y CR-284
- Las alas R-1 y R-2.
El Agustino: el corte se llevará a cabo en el lapso de las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. En este caso, la restricción afectará a las siguientes áreas:
- P.J. El Agustino zona I
- P.J. Santa Clara de Bella Luz
- A.H. San Pedro de Ate
- P.J. Cerro El Agustino
- P.J. 7 de Octubre
- P.J. Independiente zonas A, B, C y D
- Avenida 7 de Octubre
Recomendaciones para el corte de agua
Para no tener problemas en medio de la interrupción que en algunos casos durará hasta 12 horas, es requerido que se sigan algunas sugerencias.
- Prioriza el uso del agua solo para beber, cocinar, higiene personal y lavar utensilios.
- Cierra las llaves y grifos para evitar que se desperdicie agua cuando esta vuelva.
- Evita regar plantas, lavar autos u otras tareas no esenciales.
- Llenar bidones, tanques y recipientes de agua antes del corte.
- 1
Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 2
Corte de agua en Lima este 16 y 17 de enero: distritos no tendrán agua hasta por 12 horas consecutivas
- 3
¿Cuándo es el aniversario de Lima 2026? Municipalidad dará concierto gratis en la Plaza de Armas
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90