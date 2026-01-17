Sedapal anuncia corte de agua en 3 distritos de Lima este domingo 18 de enero: revisa AQUÍ las zonas y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado que tres distritos de Lima se verán perjudicados por un nuevo corte de agua en ciertas zonas, por lo cual los ciudadanos deberán tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes.

Este domingo 18 de enero, la empresa estatal confirmó que las zonas afectadas serán Ate, El Agustino y Santa Anita. La suspensión en los puntos se dará como parte de trabajos programados de mantenimiento en su infraestructura.

Sedapal anunció corte de agua este 18 de enero / FOTO: Facebook

Corte de agua del 18 de enero: distritos y horarios

Santa Anita: aquí Sedapal realizará un corte programado desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., los cuales responden a trabajos de limpieza de reservorio en el sector 172. Las zonas en las que se dará este corte serán las siguientes:

Urbanización Santa Anita I y II etapa

La Universidad San Martín de Porres

Avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.

Ate: el servicio en el distrito será suspendido a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y se dará en el sector 150. Las zonas que cuentan en esta inhabilitación, son estas:

Asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z

Las UCV 199, 200 y 200B

La ampliación de las UCV 230, 231 y 195.

Los CR-283 y CR-284

Las alas R-1 y R-2.

El Agustino: el corte se llevará a cabo en el lapso de las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. En este caso, la restricción afectará a las siguientes áreas:

P.J. El Agustino zona I

P.J. Santa Clara de Bella Luz

A.H. San Pedro de Ate

P.J. Cerro El Agustino

P.J. 7 de Octubre

P.J. Independiente zonas A, B, C y D

Avenida 7 de Octubre

Recomendaciones para el corte de agua

Para no tener problemas en medio de la interrupción que en algunos casos durará hasta 12 horas, es requerido que se sigan algunas sugerencias.