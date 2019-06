Ver Brasil vs. Paraguay [EN VIVO] Cuartos de final por América TV Go

Partidos HOY Cuartos de Final Copa América EN VIVO Paraguay vs Brasil | Este jueves 27 de junio, a partir de las 7.30 p.m. (hora de Lima) y 8.30 p.m. (hora de Asunción), la Albirroja y el Scratch se verán las caras en la cancha del Estadio Arena de Gremio de Poro Alegre. No te pierdas la transmisión por los canales Tigo Sports EN VIVO y América TV EN VIVO. Asimismo, puedes seguir EN DIRECTO vía INTERNET el minuto a minuto con la fecha, la hora, los canales y los videos de los goles a través de Libero.pe.

MINUTO x MINUTO

Sigue todas las incidencias del Paraguay vs. Brasil.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos.

- Pelé, el triple campeón del mundo con la selección brasileña fue la 'bestia negra' de los paraguayos con diez goles. El segundo mayor goleador es Arthur Antunes Coimbra 'Zico' con siete.

- Paraguay eliminó a Brasil por penales en la Copa América 2015.

- "Necesitamos todo el apoyo de la torcida para ganar a Paraguay", Philippe Coutinho.

- La selección de Paraguay partió desde el hotel rumbo al Arena de Gremio.

- Miguel Almirón listo para jugar el partido contra Brasil.

⚪️🔴 #Albirroja 📹 “En la Selección Paraguaya todos somos líderes. Nos destacamos por eso, porque no dependemos de un solo jugador sino de todos. Estamos muy unidos e ilusionados” Miguel Almirón. #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/NHsupAscGb — Selección Paraguaya (@Albirroja) 27 de junio de 2019

- Paraguay conquistó su primera Copa América en 1953 al ganar por 3-2 a los brasileños en la final de un campeonato donde inicialmente los guaraníes iban a ser los anfitriones pero que terminó disputándose en Perú por la falta de infraestructura del país.

- Paraguay llegó a las semifinales en dos de las tres últimas Copas América: final en 2011 y semifinales en 2015, aunque para ello solo necesitó vencer uno de los 15 partidos que disputó en ambas ediciones (9 empates y 5 derrotas).

Alineaciones confirmadas de Paraguay y Brasil EN VIVO por Tigo Sports y América TV Go

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, T. Silva e F. Luís; Allan, Arthur, Coutinho, Everton, Firmino e Gabriel Jesus.

Entrenador: Tite.

Paraguay: Iván Piris, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Júnior Alonso; Hernán Pérez, Richard Sánchez, Celso Ortiz y Santiago Arzamendia; Derlis González y Miguel Almirón.

Entrenador: Eduardo Berizzo.

- Paraguay consiguió 3 anotaciones y 4 en contra.

- En la primer ronda, Brasil logró 9 goles a su favor y ninguno en contra en la Copa América.

- El ganador del Paraguay vs. Brasil enfrentará al vencedor del Colombia vs. Chile en las semifinales de la Copa América 2019.

- Paraguay, por su parte, llegó de forma "casi milagrosa". Y es que la Albirroja apenas logró 2 puntos en el grupo B y logró clasificar como segundo mejor tercero en la Copa América 2019..

- Brasil es el primer clasificado del grupo A. La Canarinha logró 7 puntos por encima de Venezuela (5), Perú (4) y Bolivia (0).

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Paraguay vs. Brasil!

Antesala Paraguay vs. Brasil

El partido entre Paraguay vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público paraguayo lo hará a través de los canales de Tigo Sports, Tigo Star, RPC y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Paraguay vs. Brasil; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

De menos a más, el anfitrión Brasil cumplió con sus papel de favorito a pesar de la sentida baja de Neymar. El Scratch comenzó el camino en el grupo con una goleada (3-0) sobre Bolivia. Parecía todo normal. Sin embargo, las críticas al equipo de Tite nacieron luego del empate sin goles frente a Venezuela. Pero en la última fecha, una catara de goles (5-0) silenció a los detractores ante un desconocido Perú.

Brasil, sin mucho brillo, teniendo la figura de Philippe Coutinho (Barcelona) y Everton (Gremio) ha comenzado dar el aviso para llegar a lo más alto en la Copa América 2019. Ahora tendrá que medirse frente a Paraguay en la fase de cuartos de final. La Albirroja se clasificó de forma milagrosa como el mejor tercer del grupo B. Y es que apenas hizo dos puntos, producto de dos empates frente a Qatar (2-2) y Argentina (1-1). Al final cayó por la mínima diferencia ante Colombia.

Brasil en los cuartos de final de la Copa América

El volante de Brasil, Arthur, que este jueves volverá a jugar en el Arena do Gremio, la que fue su casa antes de ir al Barcelona, dijo este miércoles que es un jugador "más maduro" y "curtido" y que sería "perfecto" anotar un gol a Paraguay en los cuartos de la Copa América.

"Creo que hoy realmente soy más maduro. Estoy más curtido. El jugador siempre tiene que buscar una evolución y es lo que vengo haciendo, trabajando bastante", expresó el crack de Brasil en una rueda de prensa previa al decisivo duelo contra Paraguay.

Paraguay en los cuartos de final de la Copa América

El mediapunta paraguayo Miguel Almirón, concentrado con su selección para los cuartos de final de la Copa América ante Brasil, dijo este miércoles no saber "nada" del supuesto interés del Real Madrid en su fichaje, aunque afirmó que es "un honor" que se fije en él.

"No, no sé nada de eso. Para mí es un honor que un equipo así (Real Madrid) se fije en mí, pero no estoy enterado de nada y ahora estoy centrado en la Copa América y luego en el Newcastle", su actual club, expresó en una rueda de prensa en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Almirón, uno de los jugadores con mayor proyección del combinado de Paraguay, dijo que no se siente el líder del grupo porque para él todos sus compañeros "son líderes dentro de la cancha".

"Todos nos llevamos muy bien, no dependemos de un jugador, nos destacamos por eso, porque dependemos de todos. Veo muy ilusionado al grupo y estamos muy unidos", indicó el futbolista de Paraguay.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

Hoy solo habrá un solo partido y será el de Brasil vs. Paraguay.

Partido: Brasil vs Paraguay

Día: jueves 27 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Asunción) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Arena de Gremio (Porto Alegre)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Estos son los próximos partidos de los cuartos de final de la Copa América 2019.

Partido: Venezuela vs Argentina

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 4.00 p.m. (Argentina)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Partido: Colombia vs Chile

Día: viernes 28 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 2.00 p.m. (Bogotá) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Partido: Perú vs Uruguay

Día: sábado 29 de junio

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Montevideo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Alineaciones y Formaciones probables Paraguay vs Brasil en Arena de Gremio

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Allan, Arthur y Philippe Coutinho; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite

Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González (o Hernán Pérez), Richard Sánchez, Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.

Partido Paraguay vs Brasil hora peruana Cuartos de Final Copa América vía América TV

Paraguay y Brasil se enfrentarán a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Arena de Gremio, de la ciudad de Porto Alegre.

A qué hora de Asunción juega Paraguay vs Brasil por Cuartos de Final Copa América

Perú: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Paraguay: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

España: 12.30 a.m. (viernes 27 de junio)

España (Islas Canarias): 11.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

República Dominicana: 7.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Francia: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Alemania: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Portugal: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Holanda: 12.30 p.m. (viernes 27 de junio)

Inglaterra: 11.30 p.m.

