Ídolo de Chile lanzó fuerte comentario sobre nivel de Alianza Lima: "Un rival de..."

En los últimos días desde Chile han llegado muchas noticias que importan al mundo de Alianza Lima, ya que los blanquiazules enfrentarán a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, al margen de la llave internacional, un referente del fútbol sureño sorprendió hablando sobre el nivel que mostrado por el club de La Victoria a nivel internacional.

Nos referimos a Gonzalo Fierro, ícono de Colo Colo y mundialista con la Roja, quien recientemente enfrentó a los íntimos en el Clásico de la Hermandad disputado en el Estadio Monumental de Santiago. Ambos clubes se presentaron con sus planteles 'Máster', es decir futbolistas ya retirados, y protagonizaron un emocionante encuentro amistoso que deleitó a los espectadores. El 'Cacique' terminó llevándose el triunfo por 2-1.

Tras el partido, al exlateral le consultaron sobre su gol de penal que le dio la victoria a los albos y también sobre el desempeño mostrado por Alianza Lima en el duelo internacional. "Tenía una revancha porque en Miami perdimos por penales. Hoy estuvo más tranquilo, pero todos los partidos uno lo entra a ganar. Queríamos terminar de la mejor manera esta gira y ante un rival de categoría. Ya los habíamos enfrentado hace años en Miami y fue difícil, y hoy día también fue difícil", precisó el chileno.

De esta manera, Gonzalo Fierro destacó el enorme nivel mostrado por los exfutbolistas blanquiazules que se hicieron presentes en el Estadio Monumental. Recordemos que se le llama el Clásico de la Hermandad debido a que ambos clubes tienen un enorme vínculo desde el accidente del Fokker en 1987, cuando el 'Cacique' le prestó algunos jugadores a los íntimos cuando se encontraban devastados por haber perdido a prácticamente todo su plantel en el siniestro.

¿Quiénes formaron el plantel Máster de Alianza Lima?

Estos son los exfutbolistas de Alianza Lima que estuvieron presentes ante Colo Colo en el partido amistoso: Fernando Martell, Marko Ciurlizza, 'Loverita' Ramírez, Francisco Pizarro, Leao Butron, Andy Pando, 'Coki' Molina, Junior Viza, Santiago Salazar, Juan Jayo, Henry Quinteros, Frank Ruiz, Rinaldo Cruzado, 'Wally' Sánchez, Wilmer Aguirre, Aldo Cavero, Carlos Basombrío, Waldir Sáenz, Francisco Huerta y Parcko Quiróz.