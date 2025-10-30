Ex Alianza Lima se muestra arrepentido con la hinchada y pide perdón: "Defraudé"

A pesar de no ser parte de Alianza Lima desde hace un buen tiempo, los hinchas lo recordaron luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y no poder alcanzar la final que se jugará en el Monumental de Ate de Lima, Perú. Estamos hablando de Gustavo Costas, DT de Racing Club.

Gustavo Costas es uno de los técnicos más recordados en el plantel de Alianza Lima y en el momento más difícil de su carrera actual, los hinchas del cuadro Íntimo le mostraron su apoyo. Costas se quedó fuera de la final de la Copa Libertadores por la diferencia de un gol que se dio en el primer partido de ida que se jugó en Brasil tras un error de Marcos Rojo.

Ex Alianza Lima lamenta eliminación de la Copa Libertadores

"Los chicos dejaron todo, como lo dijo siempre; voy con ellos a la guerra. Agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso ahí muy cerca, pero no lo logramos, defraudé a mi gente", fueron las declaraciones de Gustavo Costas tras el pitazo final del árbitro que significó la eliminación de Racing y la clasificación de Flamengo para jugar la final en Lima.

(Video: SportsCenter)

Gustavo Costas inició su etapa como entrenador justamente en Racing y luego continuó en Guaraní para después llegar a Alianza Lima. Sin embargo, la etapa más recordada de Costas fue desde que volvió a Racing Club en el 2023 y al año siguiente respondería a su fichaje con el campeonato de la Copa Sudameicana tras vencer a Cruzeiro de Brasil por 3-1.

¿En qué equipos peruanos estuvo Gustavo Costas?

Como entrenador, Gustavo Costas solamente estuvo a cargo de Alianza Lima en Perú. El técnico argentino tuvo dos etapas en casa blanquiazul en los años 2003-2004 y 2009-2011. Para el hincha de Alianza Lima, es recordado por todas las alegrías que le dio equipo. Otros equipos donde también demostró su liderado como entrenador fue en Cerro porteño, Al-Nassr, Palestino, Independiente Santa Fe y en la selección de Bolivia.