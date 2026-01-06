Exfigura de la Liga 1 firma en Asia tras destacar ante Universitario en el Monumental

El año pasado dejó muchas impresiones en el fútbol peruano, tanto positivas como negativas. Una de las gratas sorpresas que tuvo la Liga 1 fue la presencia de un delantero que humilló a Williams Riveros en el Estadio Monumental cuando le anotó a Universitario de Deportes y por ello muchos clubes nacionales lo quisieron para el 2026. Sin embargo, finalmente decidió estampar su firma por un equipo de Asia.

Nos referimos a Juan David Lucumí, quien la temporada anterior jugó para Ayacucho FC y le anotó el 1-1 transitorio a los 'Zorros' en Ate por la fecha 15 del Torneo Clausura. En aquella ocasión el delantero colombiano dejó, literalmente, desparramado en el césped al central paraguayo de la 'U' y terminó anotando un gol memorable. Debido a su rendimiento, diferentes cuadros del Perú quisieron hacerse con sus servicios.

Pese a ello, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León dio a conocer mediante su cuenta oficial de 'X' que el atacante 'cafetero' estampó su firma por el Nejmeh SC de Líbano, país de Asia. De esta forma, el futbolista, que terminó su contrato con el club de la Liga 1 el pasado 31 de diciembre, tendrá su primera experiencia profesional fuera de nuestro continente. Antes jugó en Portugal, pero en la Sub-19 del Leiria y nunca debutó en el primer plantel.

Juan Lucumí dejó tirado a Williams Riveros.

Asimismo, el contrato de Juan Lucumí con el elenco asiático es de un año y medio, es decir hasta mediados del 2027. Esta temporada disputó un total de 31 partidos con Ayacucho FC, llegando a anotar 5 goles y brindando un total de 7 asistencias con los 'Zorros'. Estas cifras valieron para que desde Líbano se hayan fijado en el delantero colombiano.

¿En qué clubes ha jugado Juan Lucumí?

Estas son las camisetas que ha defendido: