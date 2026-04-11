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DT de la selección peruana sorprende con declaraciones y causa preocupación: "Revaluar bien todo..."
El director técnico de la selección peruana impactó con sus declaraciones por el pésimo momento que atraviesa el combinado patrio. ¿Renunció?
La selección peruana no la pasa bien desde hace años y los hinchas cada vez pierden más el interés en ver sus partidos, por lo que la FPF ha buscado hacer una reforma total con el objetivo de revertir esta complicada situación. Sin embargo, tras un nuevo y duro golpe, ahora el director técnico del combinado nacional tomó la palabra y causó preocupación con sus fuertes declaraciones.
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Resulta que recientemente la Blanquirroja Sub-17 quedó eliminada del Sudamericano de la categoría y por ende no disputará el Mundial de la FIFA. Por ello, el entrenador Renzo Revoredo brindó una breve charla tras retornar al Perú y aseguró que el verdadero culpable de todo lo que sucedió en el campeonato es él. El combinado patrio se despidió con cero puntos del torneo.
“El mayor responsable soy yo, no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos. Yo creo que estos chicos son lo mejor que tenemos en cuanto a su disciplina, su sacrificio. Seguro que se pudo hacer mejor las cosas, pero seguro que me equivoqué”, indicó el director técnico de la selección peruana, quitándole culpa así a sus dirigidos.
Asimismo, Renzo Revoredo indicó que la brecha que existe entre la Blanquirroja y el resto de combinados cada vez es más amplia, por lo que es necesario aceptar dicha realidad para a partir de ella comenzar a mejorar desde las divisiones menores. Recordemos que el cuadro nacional históricamente no ha sido una potencia en las categorías inferiores, siendo el Mundial Sub-17 del 2007 el último oasis en el desierto.
Renzo Revoredo es el DT de la Sub-17.
“Todo esto va más allá de un solo talento. Es un trabajo, va más allá de un talento individual. Tenemos que trabajar más en todo, prepararnos mejor y competir no solamente acá. Revaluar bien todo, todo lo que se hizo cada partido también. Es un problema que viene de malas formaciones de menores. No hay que engañarse”, agregó el entrenador de la selección peruana.
Resultados de Perú en el Sudamericano Sub-17 2026
Estos fueron los resultados de la Blanquirroja:
- Perú 1-4 Argentina
- Perú 1-4 Brasil
- Bolivia 2-0 Perú
- Venezuela 1-0 Perú
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