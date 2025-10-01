Goleador de Alianza Atlético dio duro mensaje tras victoria de Universitario: "Un buen…"

0
Agustín Graneros, futbolista de Alianza Atlético se pronunció tras el triunfo de Universitario por el Torneo Clausura con un rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Agustín Graneros y un rotundo mensaje tras derrota ante Universitario.
Agustín Graneros y un rotundo mensaje tras derrota ante Universitario. | Liga 1
Alianza Atlético perdió ante Universitario por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Estadio Mansiche de Trujillo y se complica en la tabla de posiciones, donde no ha podido alejarse de los últimos lugares. Tras el partido, el goleador del equipo de Sullana, Agustín Graneros, se pronunció. 

El delantero argentino lamentó la derrota de este miércoles ante el equipo de Jorge Fossati, quienes se impusieron con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera. Pese a ello, indicó que ya deben enfocarse en el próximo encuentro de la Liga 1 donde intentarán recuperarse. 

¿Qué dijo el goleador de Alianza Atlético tras derrota ante Universitario?

Duele mucho porque hasta el momento del gol veníamos haciendo un buen partido, no tuvimos situaciones pero veníamos controlando el partido y ese gol desvirtuó todo. Tuvimos pocas situaciones y eso tiene que cambiar, se dio el partido así. Duele mucho esta derrota”, dijo a las cámaras de L1 MAX.

Agustín Graneros es consciente que para salir de esta situación incómoda de la tabla de posiciones deberán conseguir todos los puntos posibles en la recta final del Torneo Clausura. Ante ello, dejó un contundente comentario. 

“Hay que recuperarse rápido, ir a buscar los 3 puntos a Cusco para estar en puestos de Copa, que es nuestro objetivo”, agregó el habilidoso atacante.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

