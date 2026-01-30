- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Gritó goles con camiseta de Alianza Lima y ahora luce feliz la 'piel' de Universitario
Futbolista celebró como loco los goles de Alianza Lima, pero ahora fue captado sonriendo con la camiseta de Universitario y quiere salir tetracampeón de la Liga 1.
¡Totalmente feliz! Un futbolista que gritó goles con camiseta de Alianza Lima, e incluso celebró en el Estadio Monumental ante todos los hinchas de Universitario de Deportes, ha cambiado de bando y ahora sueña con salir tetracampeón de la Liga 1 este 2026 con la 'U'. El hombre en cuestión fue captado recientemente en un video sonriendo con la indumentaria merengue.
PUEDES VER: Futbolista que ganó el tricampeonato con la 'U' fue captado celebrando gol de Alan Cantero
Nos referimos a Jairo Concha, mediocampista de la selección peruana que viene de conseguir el título nacional con los cremas y cursará su tercer año consecutivo en Ate. El volante viene sorprendiendo con su buen rendimiento, y sobre todo con sus anotaciones a larga distancia, por lo que es de los jugadores más aclamados por la hinchada. Ahora, apareció en un emocionante video.
Resulta que Universitario de Deportes realizó su Media Day 2026, evento en el que todos los futbolistas se toman fotografías y graban videos para ser utilizados a lo largo de la temporada, como por ejemplo cuando ese mismo elemento convierte un gol y toca poner su imagen en redes sociales. En esa línea, volante de la 'U' fue uno de los más felices.
"Listos y elegantes. Mira el detrás de cámaras completo del Media Day 2026 en nuestro canal de YouTube", indicó el cuadro merengue en su cuenta oficial de 'X', junto al video que verás a continuación. Eso sí, para ver el metraje completo debes unirte al canal oficial de la 'U' en YouTube, el cual tiene un precio de 15 soles mensuales.
¿Cuál es el valor de Jairo Concha?
Actualmente, Jairo Concha tiene un valor de 1.60 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente este precio suba aún más y también puede provocar que un club importante del extranjero pose su atención en él.
¿En qué clubes ha jugado Jairo Concha?
A nivel profesional, Jairo Concha únicamente ha estado en tres clubes a lo largo de su carrera profesional y hasta ahora no consigue migrar a otra liga:
- Universidad de San Martín Sub-20
- Universidad de San Martín
- Alianza Lima
- Universitario
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90