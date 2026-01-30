Gritó goles con camiseta de Alianza Lima y ahora luce feliz la 'piel' de Universitario

¡Totalmente feliz! Un futbolista que gritó goles con camiseta de Alianza Lima, e incluso celebró en el Estadio Monumental ante todos los hinchas de Universitario de Deportes, ha cambiado de bando y ahora sueña con salir tetracampeón de la Liga 1 este 2026 con la 'U'. El hombre en cuestión fue captado recientemente en un video sonriendo con la indumentaria merengue.

Nos referimos a Jairo Concha, mediocampista de la selección peruana que viene de conseguir el título nacional con los cremas y cursará su tercer año consecutivo en Ate. El volante viene sorprendiendo con su buen rendimiento, y sobre todo con sus anotaciones a larga distancia, por lo que es de los jugadores más aclamados por la hinchada. Ahora, apareció en un emocionante video.

Resulta que Universitario de Deportes realizó su Media Day 2026, evento en el que todos los futbolistas se toman fotografías y graban videos para ser utilizados a lo largo de la temporada, como por ejemplo cuando ese mismo elemento convierte un gol y toca poner su imagen en redes sociales. En esa línea, volante de la 'U' fue uno de los más felices.

"Listos y elegantes. Mira el detrás de cámaras completo del Media Day 2026 en nuestro canal de YouTube", indicó el cuadro merengue en su cuenta oficial de 'X', junto al video que verás a continuación. Eso sí, para ver el metraje completo debes unirte al canal oficial de la 'U' en YouTube, el cual tiene un precio de 15 soles mensuales.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

Actualmente, Jairo Concha tiene un valor de 1.60 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Si sigue destacando, probablemente este precio suba aún más y también puede provocar que un club importante del extranjero pose su atención en él.

¿En qué clubes ha jugado Jairo Concha?

A nivel profesional, Jairo Concha únicamente ha estado en tres clubes a lo largo de su carrera profesional y hasta ahora no consigue migrar a otra liga: