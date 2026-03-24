¿El gran salto? Futbolista clave de Universitario fue captado en Europa vistiendo otros colores

Uno de los principales futbolistas que tiene Universitario de Deportes hoy en día sorprendió a todos sus hinchas, ya que previo al clásico contra Alianza Lima fue captado en Europa y vistiendo unos colores diferentes a la institución merengue. Nos referimos a Jairo Concha, quien es titular indiscutible en la volante para Javier Rabanal y fue una pieza fundamental la temporada pasada en Ate.

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Como sabemos, el mediocampista nacional viene rindiendo en el más alto nivel y, pese a las críticas hacia el plantel esta campaña, sigue siendo de los elementos más destacados en la ‘U’. Sin embargo, recientemente las cámaras lo captaron vistiendo una camiseta totalmente negra en París, Francia, lugar donde precisamente dentro de poco jugará la selección peruana.

Y sí, Jairo Concha se lució en un video de la Blanquirroja en redes sociales llegando al entrenamiento junto a todo el plantel comandado por Mano Menezes. Junto al mediocampista se observa a César Inga, Diego Romero y Jesús Castillo, quienes también forman parte de Universitario de Deportes en la Liga 1 2026. Recordemos que este sábado 28 de marzo Perú chocará con Senegal en un partido amistoso por fecha FIFA.

Si te preguntas, esa camiseta negra es la nueva indumentaria que estrenó la selección peruana y ya se encuentra a la venta. Con el objetivo de promocionarlas, el combinado nacional se encuentra vistiendo su nuevo producto y uno de los futbolistas captados en cámara fue precisamente Jairo Concha. El ex Alianza Lima cuenta con grandes chances de ser titular en el partido ante los campeones de África.

Perú vs. Senegal: fecha, hora y dónde ver amistoso

Perú enfrentará a Senegal este sábado 28 de marzo desde las 11.00 horas de Lima. La transmisión del partido amistoso por la fecha FIFA será mediante la señal de Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias para que no te pierdas el estreno de Mano Menezes con la Blanquirroja.