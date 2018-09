Los “Tigres” de Gareca para los amistosos con Chile y Estados Unidos

Ricardo Gareca presentó su lista de convocados para los amistosos ante Chile y Estados Unidos. El entrenador vuelve a contar con los jugadores que fueron claves en la clasificación a Rusia 2018.

En esta oportunidad, salvo los regresos de Yordy y Benavente, no hubo grandes sorpresas o algún nombre que no estaba en agenda. El “Tigre” es claro con sus conceptos. Prefiere convocar a los que ya tienen experiencia en su proceso, comenzar de cero no es lo ideal.

Es así que en la nómina podemos ver a Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Cueva, Jefferson Farfán, André Carrillo, Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Paolo Hurtado, Andy Polo, Raúl Ruidíaz y toda la columna vertebral.

El DT quiere ir a Estados Unidos con lo mejor. Sabe que el partido ante “La Roja” es una revancha disfrazada de amistoso porque en los últimos diez años, solo hemos ganado una vez.