¿Tu teléfono se ha vuelto lento? Tres trucos para hacer que tu Android sea más veloz
Si sientes que tu teléfono se ha puesto lento, posiblemente tengas problemas de memoria o una mala optimización. Estos tres trucos te servirán para volverlo más rápido.
Según el último reporte internacional, hasta diciembre de 2025 existían más de 3000 millones de teléfonos Android activos en el mundo. La gran popularidad de estos equipos con sistema de Google ha generado que se diseñen todo tipo de Aplicaciones, las cuales si bien solucionan algún problema, también puede generar otro.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Y es que con el paso del tiempo, los smartphone Android pueden verse 'perjudicados' de cierto modo, ya que su interfaz se torna lenta y disminuye la eficiencia al momento de abrir aplicaciones, revisar videos, entre otras funciones relactivamente simples.
Si este es tu caso y tu teléfono Android se ha vuelto demasiado lento, debes saber 3 trucos o tips que te ayudarán a volverlo veloz nuevamente.
Aunque te parezca algo increíble, reiniciar el teléfono puede ayudarte a volverlo más veloz. Y es que un reinicio simple libera memoria y cierra procesos innecesarios en tu teléfono Android.
Borrar la memoria caché y datos innecesarios de las Apps, también sirve: Para ello deberás ir a Ajustes, Aplicaciones, selecciona apps pesadas (como WhatsApp, Instagram) y borra la caché. Esto quita archivos temporales que ralentizan.
Otro truco que te puede servir involucra los Widgets o herramienas extra en tu teléfono Android. Demasiados widgets (tiempo, noticias) en la pantalla de inicio consumen recursos. Quita los que no uses.
