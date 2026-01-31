- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Renueva tu teléfono este 2026 por este HONOR con 7500 mAh, 512GB de memoria y chip Snapdragon
El Honor Magic 8 Lite tiene pantalla AMOLED con 6000 nits de brillo, una potente cámara de 108MP y batería infinita. Es uno de los mejores lanzamiento del 2026.
Este 2026, será uno de los mejores años para Honor, la marca china que está ganando terreno en la gama media, debido a que sus nuevos modelos no solo tienen gran potencia, sino también resistencia extrema y precios bajos.
Para este nuevo año, Honor presentará uno de sus mejores teléfonos, el Honor Magic 8 Lite, un equipo con resistencia extrema, certificación IP69K, además de una diseño premium que te permite soportar caídas desde hasta 6 metros y otras condiciones extremas.
PUEDES VER: Es pequeño pero potente: el Xiaomi 14 tiene Snapdragon 8 Gen 3, 512GB, triple cámara LEICA 8K y carga en 10 minutos
Pero, ¿qué otras características tiene el Honor Magic 8 Lite? En primer lugar, su pantalla no solo es resistente. Tiene tecnología AMOLED con una diagonal de 6.79 pulgadas con una resolución de 2640 x 1200 pixeles. Adicionalmente, este equipo llega con 6000 nits de brillo máximo.
Sin embargo, esto no es todo ya que si bien el Honor Magic 8 Lite no es un teléfono GAMER, tiene un rendimiento bastante eficiente, gracias a su chip Snapdrgaon 6 Gen 4, acompañado de 8GB de RAM, 256GB o 512GB de memoria y una poderosa batería de 7500 mAh con carga de 66W por cable.
Este es el Honor Magic 8 Lite de 2026. Foto: composición/@benchrs/X
Por otro lado, sus cámaras son bastante eficientes: lente de 108MP con OIS, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que tendrás fotografías de alta calidad tanto de día como de noche.
Lo mejor de todo es el precio, ya que el Honor Magic 8 Lite tiene un precio de 1549 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 460 dólares.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90