Parque de las Leyendas ofrece trabajo con sueldos de hasta 7,000 soles: puestos desde secundaria completa

El Parque de las Leyendas anunció que está realizando una convocatoria de trabajo con la modalidad CAS. Según informó el zoológico, se han habilitado 28 vacantes en distintas áreas, además, la oferta laboral no solo está dirigida a profesionales, sino también a ciudadanos que terminaron la secundaria.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima propone iniciativa para reducir la congestión vehicular en la capital

El sueldo va desde 1,500 a 7,000 soles. La convocatoria se anunció el 13 de diciembre y estará vigente hasta el 22 del mismo mes. No dejes pasar la oportunidad, porque puedes ser uno de los nuevos trabajadores del Parque de las Leyendas, lo mejor de todo, es que el centro de labores será en Lima.

Convocatoria de trabajo Parque de las Leyendas

La oferta laboral se distribuye en diversas áreas del Parque de las Leyendas, pero también se busca que el puesto sea ocupado por personal idóneo, ya que debe cuidar espacios culturales y naturales.

Revisa los puestos de trabajo que ofrece el Parque de las Leyendas.

Puestos para secundaria completa

Cuidador de animales de fauna silvestre, exótica y doméstica

Vacantes: 4

Sueldo: S/ 1.800

Guardaparque

Vacantes: 8

Sueldo: S/ 1.500

Auxiliar administrativo – control de tickets de ingreso

Vacantes: 6

Sueldo: S/ 1.600

Puestos técnicos

Supervisor de caja – Tesorería

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 2.500

Cajero central – Tesorería

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 3.200

Puestos para egresados universitarios y bachilleres

Técnico administrativo – Oficina de Logística y Control Patrimonial : Sueldo: S/ 2.500

: Sueldo: S/ 2.500 Especialista en contrataciones a través de catálogos electrónicos: Sueldo: S/ 5.000

Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (bachiller en Ingeniería Ambiental o SST): Sueldo: S/ 3.000

Puestos para profesionales titulados

Asistente médico veterinario (Medicina Veterinaria y Zootecnia): Sueldo: S/ 4.000

Supervisor de mantenimiento (Ingeniería Civil): Sueldo: S/ 6.000

Abogado: Sueldo: S/ 5.000

Especialista logístico III (Administración o Negocios Internacionales): Sueldo: S/ 7.000

Especialista en contrataciones del Estado menores a 8 UIT: Sueldo: S/ 7.000

Los interesados deben verificar los requisitos específicos de cada puesto, ya que varían según la plaza. La postulación requiere presentar toda la documentación y anexos conforme a lo establecido en la convocatoria CAS N.º 005.

Para asegurar una postulación exitosa, puedes consultar las guías generales de procesos de selección en el portal oficial de Servir o revisar las convocatorias vigentes en el buscador de Empleos Perú.