Parque de las Leyendas ofrece trabajo con sueldos de hasta 7,000 soles: puestos desde secundaria completa
Si estás desempleado y quieres ganar hasta 7,000 soles, entonces no dudes en postular a la convocatoria de trabajo del Parque de las Leyendas.
El Parque de las Leyendas anunció que está realizando una convocatoria de trabajo con la modalidad CAS. Según informó el zoológico, se han habilitado 28 vacantes en distintas áreas, además, la oferta laboral no solo está dirigida a profesionales, sino también a ciudadanos que terminaron la secundaria.
El sueldo va desde 1,500 a 7,000 soles. La convocatoria se anunció el 13 de diciembre y estará vigente hasta el 22 del mismo mes. No dejes pasar la oportunidad, porque puedes ser uno de los nuevos trabajadores del Parque de las Leyendas, lo mejor de todo, es que el centro de labores será en Lima.
Convocatoria de trabajo Parque de las Leyendas
La oferta laboral se distribuye en diversas áreas del Parque de las Leyendas, pero también se busca que el puesto sea ocupado por personal idóneo, ya que debe cuidar espacios culturales y naturales.
Revisa los puestos de trabajo que ofrece el Parque de las Leyendas.
Puestos para secundaria completa
Cuidador de animales de fauna silvestre, exótica y doméstica
- Vacantes: 4
- Sueldo: S/ 1.800
- Guardaparque
- Vacantes: 8
- Sueldo: S/ 1.500
Auxiliar administrativo – control de tickets de ingreso
- Vacantes: 6
- Sueldo: S/ 1.600
Puestos técnicos
Supervisor de caja – Tesorería
- Vacantes: 1
- Sueldo: S/ 2.500
- Cajero central – Tesorería
- Vacantes: 1
- Sueldo: S/ 3.200
Puestos para egresados universitarios y bachilleres
- Técnico administrativo – Oficina de Logística y Control Patrimonial: Sueldo: S/ 2.500
- Especialista en contrataciones a través de catálogos electrónicos: Sueldo: S/ 5.000
- Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (bachiller en Ingeniería Ambiental o SST): Sueldo: S/ 3.000
Puestos para profesionales titulados
- Asistente médico veterinario (Medicina Veterinaria y Zootecnia): Sueldo: S/ 4.000
- Supervisor de mantenimiento (Ingeniería Civil): Sueldo: S/ 6.000
- Abogado: Sueldo: S/ 5.000
- Especialista logístico III (Administración o Negocios Internacionales): Sueldo: S/ 7.000
- Especialista en contrataciones del Estado menores a 8 UIT: Sueldo: S/ 7.000
Los interesados deben verificar los requisitos específicos de cada puesto, ya que varían según la plaza. La postulación requiere presentar toda la documentación y anexos conforme a lo establecido en la convocatoria CAS N.º 005.
Para asegurar una postulación exitosa, puedes consultar las guías generales de procesos de selección en el portal oficial de Servir o revisar las convocatorias vigentes en el buscador de Empleos Perú.
