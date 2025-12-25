¿Cuál es el próximo feriado largo después de Navidad? Este día no laborable llega pronto

Luego de las celebraciones por Navidad, miles de ciudadanos ya se preparan para el próximo feriado largo por Año Nuevo, una de las fechas más esperadas para descansar, viajar o compartir tiempo en familia.

Este periodo festivo no solo marca el cierre del año, sino que también representa una oportunidad para hacer una pausa en las actividades laborales y recargar energías de cara al inicio de un nuevo ciclo.

En ese contexto, se ha confirmado que la próxima semana habrá un feriado largo, lo que ha generado gran expectativa entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico. Muchas personas ya vienen planificando viajes al interior del país, reuniones familiares o actividades recreativas, considerando que este descanso se extenderá más allá del tradicional feriado del 1 de enero.

Feriado largo por Año Nuevo incluirá día no laborable

De acuerdo con lo dispuesto, el jueves 2 de enero ha sido declarado día no laborable, lo que permitirá conformar un feriado largo que se iniciará desde el martes 31 de diciembre, fecha en la que se celebran las festividades de Año Nuevo. A ello se suma el miércoles 1 de enero, que es feriado nacional, ampliando así el periodo de descanso para gran parte de la población.

Este feriado largo beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público, mientras que en el sector privado la aplicación del día no laborable quedará sujeta a acuerdo entre empleadores y trabajadores, con la posterior compensación de horas, según corresponda.

Impacto en viajes y actividades

Como suele ocurrir en estas fechas, se espera un incremento en el flujo de viajeros, tanto hacia playas como a destinos turísticos del interior del país. Asimismo, diversos servicios públicos y privados podrían modificar sus horarios de atención, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones con anticipación.

Las autoridades también exhortan a la población a celebrar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y seguridad, y mantenerse informada sobre las disposiciones vigentes durante el feriado largo.