Flamengo se burla de Cusco y asegura que es el verdadero emperador de América: "Humildad"

Flamengo derrotó 2-0 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido sumamente polémico porque le anularon un gol al cuadro 'Dorado' por posición adelantada inexistente. Pese a ello, los brasileños decidieron festejar su triunfo en Copa Libertadores por todo lo alto y se burlaron del rival, aunque también del histórico Imperio Incaico.

Mediante sus redes sociales, el 'Mengao' le dejó un potente mensaje al conjunto peruano y lo acompañó de una conocida caricatura del programa 'Las Locuras del Emperador'. Esto no cayó bien en los hinchas cusqueños, pero tampoco en el resto de aficionados del Perú.

"Cusco no tuvo que bajar de la altura para recibir una lección de humildad. Ellos vieron la ola del verdadero emperador de América", indicó Flamengo en su cuenta oficial de 'X', tal y como verás a continuación. Esto evidentemente burlándose de Cusco FC por su victoria en condición de visitante por la Copa Libertadores.

Flamengo y la burla a Cusco FC .

Además, al mencionar que es el verdadero emperador del continente quita importancia al conocido Imperio Incaico, aunque todo evidentemente fue en tono de broma. Lo cierto es que esta victoria ha sido sumamente controversial y en redes sociales todos mencionan el gol anulado a los 'Dorados'.

Próximo partido de Cusco FC

El próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 será ante Estudiantes de La Plata en Argentina el próximo martes 14 de abril. El complicado compromiso iniciará a las 17.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.