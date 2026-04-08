0
¡LO ÚLTIMO!
Sporting Cristal ganó a Cerro Porteño por Copa Libertadores
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del grupo de Cristal en Libertadores

Flamengo se burla de Cusco y asegura que es el verdadero emperador de América: "Humildad"

Flamengo se burló totalmente de Cuco FC y del Imperio Incaico con un fuerte mensaje tras su triunfo en la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
Flamengo se burló de Cusco FC.
Flamengo se burló de Cusco FC. | Foto: Flamengo - X.
COMPARTIR

Flamengo derrotó 2-0 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido sumamente polémico porque le anularon un gol al cuadro 'Dorado' por posición adelantada inexistente. Pese a ello, los brasileños decidieron festejar su triunfo en Copa Libertadores por todo lo alto y se burlaron del rival, aunque también del histórico Imperio Incaico.

Christian Cueva arremetió contra el árbitro por el polémico gol anulado a Cusco FC.

PUEDES VER: Christian Cueva explotó y le dijo de todo al árbitro que anuló el gol de Cusco FC: "Ladrón..."

Mediante sus redes sociales, el 'Mengao' le dejó un potente mensaje al conjunto peruano y lo acompañó de una conocida caricatura del programa 'Las Locuras del Emperador'. Esto no cayó bien en los hinchas cusqueños, pero tampoco en el resto de aficionados del Perú.

"Cusco no tuvo que bajar de la altura para recibir una lección de humildad. Ellos vieron la ola del verdadero emperador de América", indicó Flamengo en su cuenta oficial de 'X', tal y como verás a continuación. Esto evidentemente burlándose de Cusco FC por su victoria en condición de visitante por la Copa Libertadores.

Cusco FC vs Flamengo, Copa Libertadores 2026

Flamengo y la burla a Cusco FC .

Además, al mencionar que es el verdadero emperador del continente quita importancia al conocido Imperio Incaico, aunque todo evidentemente fue en tono de broma. Lo cierto es que esta victoria ha sido sumamente controversial y en redes sociales todos mencionan el gol anulado a los 'Dorados'.

Próximo partido de Cusco FC

El próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026 será ante Estudiantes de La Plata en Argentina el próximo martes 14 de abril. El complicado compromiso iniciará a las 17.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal debutó en la Copa Libertadores 2026 venciendo 1-0 a Cerro Porteño

  2. Cusco FC debutó con una derrota en la Libertadores: Flamengo ganó 2-0 en medio de una polémica

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano