Alianza Atlético impacta tras llegar a un acuerdo con exjugador de Alianza Lima por todo el 2026
Alianza Atlético se alista para afrontar la temporada 2026. Por ello, aseguraron a exjugador de Alianza Lima, que pasó por el fútbol español.
Si bien resta una fecha para terminar el Torneo Clausura y con ello para la mayoría de clubes (excepto Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC) cerrarán la temporada 2025. Sin embargo, en el fútbol no hay tiempo para relajos y ya están trabajando en la conformación de los planteles para el 2026.
Alianza Atlético jugará la Copa Sudamericana en el 2026, por ello quiere conformar un equipo competitivo. Según indicó Macello Merizalde, el conjunto de Sullana llegó a un acuerdo con Stefano Fernández.
"Stefano Fernández permanece en Alianza Atlético de cara al 2026 con miras a la participación del club en Copa Sudamericana", expresó Merizalde en su cuenta de X.
Stefano Fernández jugará el 2026 en Alianza Atlético
¿Quién es Stefano Fernández?
Stefano Fernández tiene 23 años, formó parte de Esther Grande de Bentín y en el 2014 formó parte de la categoría sub 20 de Alianza Lima.
Es mediocentro, pero puede cumplir el rol de defensor. Es ordenado tácticamente y su fuerte es recuperar balones. En el 2021 dio el salto a Oviedo Juvenil A de España.
Tras su paso por el cuadro español volvió a UTC, luego volvió a dar el salto al fútbol europeo, pero en esta ocasión a Irodotos FC de Grecia.
En este 2025 fue regular en Alianza Atlético. Entre Apertura y Clausura disputó en total 22 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia.
