DT de España calificó así el amistoso que tendrá ante Perú antes del Mundial: "La..."

La selección peruana confirmó que disputará un partido amistoso con su similar de España por la fecha FIFA de junio, a pocos días de que empiece el Mundial 2026 en Norteamérica. En ese sentido, el director técnico de la Roja, Luis de la Fuente Castillo, se refirió al duelo de preparación que tendrá contra la escuadra incaica y lo calificó de una forma totalmente contundente.

Así como la Blanquirroja anunció el enfrentamiento, desde la Península Ibérica hicieron lo mismo mediante un video en sus redes sociales, donde habló su actual entrenador. El estratega español anunció que dentro de poco estarán en México para afrontar su último cotejo antes de sumergirse en lo que será la Copa del Mundo de la FIFA, la cual inicia el jueves 11 de junio.

“Puebla, tierra de campeones, la prueba final: Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el del Estadio Cuauhtémoc de Puebla”, indicó Luis de la Fuente, asegurando que el enfrentamiento ante la selección peruana será el último examen que tendrá su país antes de disputar el Mundial 2026, donde forma parte del Grupo H y es claro favorito para avanzar a la siguiente ronda.

España comparte zona con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, siendo el único contrincante complicado el conjunto ‘charrúa’. La selección española tendrá siete días de descanso desde su partido amistoso con la Blanquirroja, ya que su debut recién será el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El partido entre las selecciones de Perú y España se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio en Puebla, México. El horario del encuentro amistoso aún no está confirmado y el canal de transmisión tampoco, aunque se espera que, al igual que los duelos ante Senegal y Honduras, este se pueda ver a nivel nacional mediante la señal de Movistar Deportes.