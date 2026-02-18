Universitario cometió grosero error y tuvo que borrar de sus redes la publicación

¿Qué pasó? Universitario de Deportes hizo una publicación en sus redes sociales, pero cometió un grotesco error y tuvo que borrarla inmediatamente, aunque algunos hinchas se percataron de ella y filtraron la imagen. Poco después los merengues enmendaron la equivocación, pero era demasiado tarde y los aficionados ya se habían incomodado.

Luego del partido ante Sporting Cristal por la fecha número 4 del Torneo Apertura, los merengues seguirán con su carrera en la Liga 1 y chocarán con FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate. Por ello, mediante su cuenta oficial de 'X' anunciaron cuál será el cronograma de ventas para el compromiso de la próxima semana y, por la prisa, no se fijaron en un tremendo desacierto.

"A tu lado siempre. Anunciamos el cronograma de venta de entradas para nuestro partido ante Juan Pablo II por la fecha 5 del Apertura 2026", precisó Universitario de Deportes en sus redes sociales. ¿El error? Resulta que los cremas no enfrentarán a la escuadra de Chongoyape sino a la de Hernán Barcos y compañía, por lo que el CM se vio en la obligación de eliminar tal publicación para subir otra.

La publicación errónea de Universitario.

Pese a la velocidad con la que lo hizo, los hinchas se dieron cuenta del error y dejaron diversos mensajes. No obstante, lo importante de todo esto es que la venta de entradas entre la 'U' y FC Cajamarca iniciará este jueves 18 de febrero y el club espera que todos los hinchas compren su boleto para que haya un lleno total en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario vs. FC Cajamarca: cronograma de ventas

Este es el cronograma de ventas para el partido que será el próximo domingo 1 de marzo desde las 18.00 horas de Perú: