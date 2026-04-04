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Diego Churín dejó fuerte mensaje por la victoria de Universitario sobre Alianza Lima: "El..."

Universitario de Deportes derrotó a Alianza Lima en el Monumental, y Diego Churín sorprendió a todos los hinchas dejando un fuerte mensaje.

Francisco Esteves
Diego Churín dejó fuerte mensaje por la victoria de Universitario.
Diego Churín dejó fuerte mensaje por la victoria de Universitario. | Foto: Universitario - X.
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El clásico fue para Universitario de Deportes, que derrotó a Alianza Lima y se puso a dos puntos de los blanquiazules en el Torneo Apertura 2026. Tras ello, Diego Churín sorprendió a todos los hinchas dejando un fuerte mensaje en las redes sociales.

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Como muchos saben, el delantero argentino estuvo en Ate la temporada pasada y salió campeón con la 'U' de la Liga 1. Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer a la directiva y terminó marchándose a Sarmiento de su país natal para continuar con su carrera profesional a sus 36 años.

No obstante, aún es recordado por la hinchada de Universitario de Deportes gracias a su buena conducta y carisma. Por ello, en gratitud a ello, Diego Churín dejó un firme comentario en Instagram en una publicación sobre la victoria merengue ante Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario, Alianza Lima, Diego Churín

El mensaje de Diego Churín.

'El mejor de todos', publicó Diego Churín en el gol de Martín Pérez Guedes, aunque no aclaró si quiso indicar que la 'U' es el mejor club o si el volante argentino es un fuera de serie. Lo cierto es que los aficionados comenzaron a escribirle cordialmente y dejaron en claro que, pese a que no fue el goleador que esperaban, aún existe aprecio.

Trayectoria de Diego Churín

  • Juventud
  • Independiente
  • Platense
  • Los Andes
  • Comunicaciones
  • Curicó Unido
  • Universidad de Concepción
  • Unión Española
  • Cerro Porteño
  • Gremio
  • Atlético Goianiense
  • Cerro Porteño
  • Universitario de Deportes
  • Sarmiento

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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