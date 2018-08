Jean Pierre Rhyner, bajo la lupa de Ricardo Gareca

Todo proceso nuevo trae sus cambios. Ricardo Gareca continúa en la Selección Peruana, pero es consciente que la renovación que planteó a mitad de las pasadas eliminatorias no puede detenerse. Bajo esa premisa, solicitó a la dirigencia nacional hacer los trámites para contar con Jean Pierre Rhyner en los próximos amistosos.

El joven zaguero sorprendió con sus actuaciones en el Grasshopper, lo que le permitió ser convocado a las selecciones Sub 20 y Sub 21 de Suiza. Pero al no haber debutado en la selección absoluta de dicho país, hay la oportunidad de reclutarlo, por su doble nacionalidad, para el equipo que dirige Gareca.

El DT de la Blanquirroja es consciente que Alberto Rodríguez, por su edad e inactividad, difícilmente podrá llegar al cien por ciento al próximo proceso eliminatorio. Entonces Rhyner resulta una alternativa interesante para observar. Y los amistosos ante Holanda y Alemania serán el termómetro perfecto.