Cristian Benavente se mete al once titular de Ricardo Gareca para los amistosos de octubre

El nombre de Cristian Benavente está subrayado en la pizarra de Ricardo Gareca para ser tomado en cuenta en la próxima convocatoria de los partidos amistosos ante Chile y Estados Unidos, en el mes de octubre.

El próximo viernes, el “Tigre” deberá entregar la lista y el “Chaval” aparece como una buena opción para ser evaluado en lugar de Cristian Cueva, quien no tiene un buen presente futbolístico en el Krasnodar de Rusia.

“No me quejo por los minutos que recibí. Pude haber dado más vs Islandia y Croacia. Prefiero jugar detrás del punta, pero no voy a excusarme con el tema de la banda. Debo ser autocrítico”, reconoció Benavente.

El jugador del Sporting Charleroi de Bélgica encajaría perfecto en una sociedad con Jefferson Farfán, André Carrillo y Edison Flores. La línea de ataque sumaría vértigo, toque y goles con la presencia de Cristian Benavente. En estos días, Ricardo Gareca debe tomar la decisión.