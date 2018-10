Perú vs Chile: ¡Ganamos, gustamos y goleamos!

Merecíamos un triunfo así de contundente para seguir soñando, para seguir creyendo que este equipo de once obreros no tiene techo. Porque cuando la selección se pone a jugar, no hay rival que nos detenga. Y para ganarle a Perú, no solo hay que jugar muy bien, hay que correr el doble.

La bicolor fue muy superior a Chile desde el primer minuto de juego. Excelentes todas las líneas, muy sólidas, con actuaciones individuales para destacar con nombres propios: André Carrillo, Luis Advíncula, Edison Flores, ¡Pedro Aquino!

Contra Holanda y Alemania la selección ofreció momentos de buen fútbol. Generó ocasiones, pero el marcador no lo reflejó. Perdimos los dos partidos. Anoche se rompió ese maleficio. Jugamos bien, ganamos y goleamos. Merecido triunfo.

Ahora se viene Estados Unidos y hay que mantener el ritmo, sostener la idea. Que vengan más triunfos.