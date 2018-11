Selección Peruana inició entrenamientos con suspenso por comunicado de la FIFA

La selección peruana empezó sus entrenamientos con miras a los duelos contra Ecuador y Costa Rica en medio de un clima de incertidumbre por la advertencia de la FIFA respecto a una posible suspensión por injerencia política, si el Congreso insiste en modificar la Ley de Fortalecimiento de la FPF.

Ricardo Gareca ya había mostrado su preocupación apenas unos días atrás, pues FIFA no tiene contemplaciones con los países que no se ajustan a su reglamentación. Por eso el seleccionador hacía votos para que el tema se solucione y el equipo de todos no sea vea perjudicado en un futuro cercano.

El tema acaparó ayer la atención general y desvió el interés por la coyuntura política en el país. Algo similar ya vivió nuestro fútbol, la FIFA aplicó mano dura y nuestras autoridades tuvieron que retroceder en su postura. El fútbol peruano dio pasos agigantados en los últimos años y un castigo iría en perjuicio de lo ganado hasta ahora.