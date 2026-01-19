iQOO 15: precio y características del desconocido teléfono GAMER que supera en todo al iPhone 17 Pro Max
El iQOO 15 es un teléfono diseñado por la marca Vivo y actualmente figura en el TOP2 de los teléfonos más potentes del mundo. ¿Por qué? Conoce sus especificaciones.
Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que su nuevo teléfono, el iPhone 17 Pro Max, es el celular más potentes del mundo, la verdad es que diferentes marcas chinas han superado al nuevo teléfono de la marca estadounidense Apple.
Y es que según el ranking internacional de AnTuTu Benchmark, el Red Magic 11 Pro de ZTE y el iQOO 15 de Vivo figuran en el TOP 1 y TOP 2, respectivamente, de los teléfonos más avanzados del planeta.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Por si no lo sabes, la marca Vivo tiene en su catálogo uno de los más poderosos teléfonos y este es el iQOO 15. Pero, ¿qué características tiene este teléfono que acaba de se lanzado en 2026? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe.
Si hablamos de pantalla, el iQOO 15 de VIVO tiene un panel AMOLED de 6.85 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz y una resolución 2K. Este panel es ideal para reproducir contenido multimedia y además ejecutar series y películas de la mejor forma posible.
La potencia de este teléfono de Vivo, como no podía ser de otra manera, llega con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 45, el cual llega acompañado de 16GB de RAM y 1TB en su versión más avanzada. Por si fuera poco, este teléfono llega con 7000 mAh de batería con carga de 100W por cable y 40W de forma inalámbrica.
Colores del iQOO 15 de VIVO. Foto: composición/Sufiyan Technology
Si bien este iQOO 15 no está pensando en resaltar tanto en fotografía y video, lo cierto es que tiene un sensor de 50MP, 50MP gran angular y 50MP telefoto periscópico y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 8K y 4K.
¿Qué precio tiene el iQOO 15 en Vivo? Este teléfono premium puede ser tuyo por 1000 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 3500 soles.
